Чад припиняє дію угоди про оборонну співпрацю з Францією

Французькі сили підтримували своїх африканських колег у боротьбі з ісламістськими бойовиками, активними в регіоні.

Чад припиняє дію угоди про оборонне співробітництво з колишньою колоніальною державою Францією, відтак французькі солдати будуть виведені з центральноафриканської країни, пише DW.

“Уряд Республіки Чад інформує національну та міжнародну громадськість про своє рішення припинити дію угоди в галузі оборони, підписаної з Французькою Республікою”, ‒ йдеться в заяві міністра закордонних справ Чаду Абдераман Куламаллаха.

Водночас урядовець підкреслив, що це не розрив відносин з Францією, як “Нігер чи деінде”.

Колишня колонія заявила, що країна хоче повністю відстояти свій суверенітет після 64 років незалежності від Франції.

Скасування угоди про військову співпрацю дозволить Чаду ‒ важливому західному союзнику в боротьбі з ісламськими бойовиками в регіоні ‒ переглянути своє стратегічне партнерство.

У Чаді дислокується близько 1000 французьких військових. Париж заяву Чаду не прокоментував. Водночас про припинення договору стало відомо лише через кілька годин після візиту в країну міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро.

За останні два роки Франція була змушена вивести свої війська з трьох країн Західної Африки ‒ Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо ‒ після військових переворотів. У низці випадків країни намагалися налагодити тісніші зв’язки з Китаєм і Росією.

Додамо, ще одним ударом по позиціях Франції в Африці став президент Сенегалу Бассіру Діомай Фай, який заявив вчора, що французьким військам недоцільно зберігати присутність у його країні.