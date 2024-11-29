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У Нью-Йорку поліція заарештувала 21 пропалестинського мітингаря, який заважав маршу до Дня подяки

За словами свідків, спершу їх переконували зійти з маршруту ходи без втручання. 

У Нью-Йорку відбулися сутички на параді до Дня подяки. У ходу втрутилися пропалестинські мітингарі, пише The Telegraph

Поліція повідомила про арешт 21 людини після того, як група протестувальників всілася по маршруту ходи з банером "Не святкуйте геноцид". Це вже другий зірваний парад – торік була схожа ситуація. 

Коли поліція розганяла мітингарів, вони вигукували "вільна Палестина" і "тисячи невинних дітей".

"Демонстранти були затримані без інцидентів", – повідомила міська поліція. 

Свідки, опитані Reuters, сказали, що спершу правоохоронці просили демонстрантів розійтися без втручання. Потім прибула група полісменів на мотоциклах, які стали їх усувати, після чого почалися сутички.

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