У Нью-Йорку поліція заарештувала 21 пропалестинського мітингаря, який заважав маршу до Дня подяки

У Нью-Йорку відбулися сутички на параді до Дня подяки. У ходу втрутилися пропалестинські мітингарі, пише The Telegraph.
Поліція повідомила про арешт 21 людини після того, як група протестувальників всілася по маршруту ходи з банером "Не святкуйте геноцид". Це вже другий зірваний парад – торік була схожа ситуація.
Коли поліція розганяла мітингарів, вони вигукували "вільна Палестина" і "тисячи невинних дітей".
"Демонстранти були затримані без інцидентів", – повідомила міська поліція.
Свідки, опитані Reuters, сказали, що спершу правоохоронці просили демонстрантів розійтися без втручання. Потім прибула група полісменів на мотоциклах, які стали їх усувати, після чого почалися сутички.
- На тлі війни Ізраїлю і ХАМАС у США неодноразово відбувалися мітинги пропалестинських та проізраїльських груп. Минулого місяця в Нью-Йорку пропалестинська група мітингувала під фондовою біржею.