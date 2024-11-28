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TikTok відреагувала на звинувачення Румунії у впливі на вибори

Представник соцмережі каже, що звинувачення румунської сторони «категорично неправдиві».

TikTok відреагувала на звинувачення Румунії у впливі на вибори
TikTok
Фото: EPA/UPG

Після того, як Вища рада оборони Румунії вказала TikTok як один із інструментів впливу на результати президентських виборів, соцмережа спростувала цей закид, пише «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Речник соцмережі заявив, що твердження румунської сторони, начебто до акаунта кандидата Келіна Джорджеску ставилися по-іншому, «категорично неправдиві».

Як відомо, Вища рада оборони на засіданні 28 листопада визнала, що були факти втручань у президентські вибори у Румунії. 

  • Зокрема, кандидат Джорджеску скористався преференціями платформи, яка не маркувала його агітацію і тим самим матеріали набирали більше охоплення, аніж конкурентів.
  • Гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.
  • Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
  • 29 листопада судді на підставі отриманих даних ухвалять рішення, чи скасовувати результати першого туру виборів.
  • Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє - чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
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