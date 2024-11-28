TikTok відреагувала на звинувачення Румунії у впливі на вибори

Після того, як Вища рада оборони Румунії вказала TikTok як один із інструментів впливу на результати президентських виборів, соцмережа спростувала цей закид, пише «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Речник соцмережі заявив, що твердження румунської сторони, начебто до акаунта кандидата Келіна Джорджеску ставилися по-іншому, «категорично неправдиві».

Як відомо, Вища рада оборони на засіданні 28 листопада визнала, що були факти втручань у президентські вибори у Румунії.