У Румунії Конституційний суд просить ЦВК перерахувати всі дійсні і недійсні бюлетені

Наступне засідання суду заплановане на 29 листопада, тоді вирішуватимуть, чи скасовувати результати виборів.

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів, передає «Європейська правда».

Також ЦВК має надати результати повторного перерахунку.

Засідання суду з цього приводу тривало дві години на підставі скарги кандидата у президенти Крістіана Тергеса. Тергес звинуватив Центрвиборчком у фальсифікаціях щодо голосів кандидатки Елени Ласконі. Ще одну скаргу – від Себастьяна Попеску щодо шахрайства, яке нібито вчинив кандидат Келін Джорджеску – суд відхилив.

Наступне засідання Конституційного суду Румунії заплановане на 29 листопада. Судді на підставі отриманих даних ухвалять рішення, чи скасовувати результати першого туру виборів.

Очільник Постійного виборчого органу Тоні Гребле опісля заявив, що перерахунок голосів можуть провести за наявності вагомих доказів. При цьому доведеться опрацювати понад 9 мільйонів бюлетенів і процедуру не вдасться провести за декілька годин чи днів.

Відповідно до законодавства Румунії, якщо Конституційний суд скасовує результати виборів, то повторне голосування проводять у другу неділю після дати анулювання.