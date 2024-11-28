У Румунії Конституційний суд просить ЦВК перерахувати всі дійсні і недійсні бюлетені

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів, передає «Європейська правда».
Також ЦВК має надати результати повторного перерахунку.
Засідання суду з цього приводу тривало дві години на підставі скарги кандидата у президенти Крістіана Тергеса. Тергес звинуватив Центрвиборчком у фальсифікаціях щодо голосів кандидатки Елени Ласконі. Ще одну скаргу – від Себастьяна Попеску щодо шахрайства, яке нібито вчинив кандидат Келін Джорджеску – суд відхилив.
Наступне засідання Конституційного суду Румунії заплановане на 29 листопада. Судді на підставі отриманих даних ухвалять рішення, чи скасовувати результати першого туру виборів.
Очільник Постійного виборчого органу Тоні Гребле опісля заявив, що перерахунок голосів можуть провести за наявності вагомих доказів. При цьому доведеться опрацювати понад 9 мільйонів бюлетенів і процедуру не вдасться провести за декілька годин чи днів.
Відповідно до законодавства Румунії, якщо Конституційний суд скасовує результати виборів, то повторне голосування проводять у другу неділю після дати анулювання.
- У першому турі найбільше голосів – 22,94% - отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє - чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
- 26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.
- Гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.
- 27 листопада стало відомо, що президент Румунії скликає Вищу раду національної оборони щодо втручання у вибори.