Європарламент закликав провести перевибори парламенту в Грузії

Через значні порушення євродепутати відкидають результати нещодавніх парламентських виборів у Грузії та закликають до їх повторного проведення протягом року. Про це йдеться на сайті установи.

У четвер, 28 листопада, Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС.

Зазначається, що ці вибори “не були ані вільними, ані справедливими”. Це є ще одним проявом тривалого демократичного відкату країни, за яке правляча партія “Грузинська мрія” несе повну відповідальність.

Депутати Європарламенту засуджують численні та серйозні порушення на виборах, включаючи задокументовані випадки залякування виборців, маніпулювання голосуванням, втручання в роботу спостерігачів за виборами та в роботу ЗМІ, а також звертають увагу на повідомлення про маніпуляції з використанням електронних машин для голосування.

Результати голосування, оголошені Центральною виборчою комісією країни, “не є надійним відображенням волі грузинського народу”.

Євродепутати хочуть, щоб вибори відбулися повторно протягом року під ретельним міжнародним наглядом і незалежною виборчою адміністрацією.

Підтримуючи заклики до незалежного міжнародного розслідування звинувачень у маніпуляціях на виборах, Європарламент хоче, щоб ЄС та його держави-члени наклали персональні санкції на посадових осіб і політичних лідерів у Грузії, відповідальних за демократичний відкат, порушення виборчого законодавства та стандартів.

Йдеться про таких осіб:

прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе,

мер Тбілісі

генеральний секретар правлячої партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе

спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі

колишній прем’єр-міністр і олігарх Бідзіна Іванішвілі.

Євродепутати також закликають ЄС суворо обмежити офіційні контакти на рівні ЄС з грузинським урядом і парламентом, чітко заявляючи, що процес інтеграції Грузії до ЄС вже призупинено в результаті нещодавно ухваленого антидемократичного законодавства, включаючи «закон про прозорість та зовнішній вплив».

Парламент також рішуче засуджує систематичне втручання Росії в демократичні процеси в Грузії через дезінформацію, таку як змова «Партії глобальної війни», яка стверджує, що опозиція країни нібито має намір втягнути країну у війну з Росією за наказом Заходу. Депутати Європарламенту серйозно попереджають грузинську владу про те, що будь-які спроби заборонити законно створені політичні партії ще більше відштовхнуть країну від ЄС і зроблять неможливими будь-які кроки до вступу в ЄС. Вони також кажуть, що політика «Грузинської мрії» несумісна з євроатлантичною інтеграцією Грузії.

Парламентські вибори у Грузії