У Грузії апеляційний суд відхилив позов про анулювання результатів виборів

У Грузії суд другої інстанції не задовольнив позов трьох опозиційних партій та "Асоціації молодих юристів Грузії" про анулювання підсумкового протоколу ЦВК та призначення перевиборів.
Про це пише SOVA.
22 листопада судді Натія Мерабішвілі, Хатія Ардазішвілі та Ніно Чалідзе обговорили справу без усних слухань та ухвалили відповідне рішення.
18 листопада три партії («Гахарія за Грузію», «Сильна Грузія» та «Єдність – Національний рух») та «Асоціація молодих юристів» подали позов із вимогою анулювання результатів виборів.
- 16 листопада ЦВК офіційно оголосила про перемогу "Грузинської мрії" на виборах із результатом у понад 53 %.
- Тбіліський міський суд не задовольнив 11 позовів грузинських неурядових організацій та опозиції щодо невизнання результатів парламентських виборів. Відповідачем була Центральна виборча комісія Грузії. Позивачі вимагали, щоб підсумкові протоколи окружних виборчих комісій визнали недійсними. Вони вважають, що таємниця голосування порушувалася через прозорі бюлетені.
- На виборах 26 жовтня переможцем оголосили правлючу партію, хоча були численні повідомлення про фальсифікації включно з підкупом виборців і вкиданням бюлетенів.
- Велика кількість грузинських громадян вийшла на протести через оголошені результати. Днями грузинська опозиція опублікувала список вимог до влади та план своїх дій. Вона наполягала на проведенні нових виборів. Влада поки що не збирається проводити повторні вибори та наполягає, що перше засідання оновленого парламенту збереться цього місяця.
- Після розгону акції та затримання мітингарів організатори протестів вирішили тимчасово розпустити учасників акції і розробити новий план дій.