У Грузії апеляційний суд відхилив позов про анулювання результатів виборів

У Грузії суд другої інстанції не задовольнив позов трьох опозиційних партій та "Асоціації молодих юристів Грузії" про анулювання підсумкового протоколу ЦВК та призначення перевиборів.

Про це пише SOVA.

22 листопада судді Натія Мерабішвілі, Хатія Ардазішвілі та Ніно Чалідзе обговорили справу без усних слухань та ухвалили відповідне рішення.

18 листопада три партії («Гахарія за Грузію», «Сильна Грузія» та «Єдність – Національний рух») та «Асоціація молодих юристів» подали позов із вимогою анулювання результатів виборів.