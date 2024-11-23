Генсек НАТО Рютте зустрівся із Дональдом Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з новообраним президентом Дональдом Трампом у Палм-Біч, що у Флориді.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

Вони обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс.

Генеральний секретар і його команда також зустрілися з конгресменом Майком Уолцем і членами групи національної безпеки новообраного президента.