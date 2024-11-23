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Генсек НАТО Рютте зустрівся із Дональдом Трампом

Рютте зустрівся із новообраним президентом у Флориді.

Генсек НАТО Рютте зустрівся із Дональдом Трампом
Марк Рютте і Дональд Трамп
Фото: Пресслужба NATO

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з новообраним президентом Дональдом Трампом у Палм-Біч, що у Флориді. 

Про це йдеться на сайті Альянсу.

Вони обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс.

Генеральний секретар і його команда також зустрілися з конгресменом Майком Уолцем і членами групи національної безпеки новообраного президента.

  • Раніше  The Washington Post писав про те, що Рютте мав обговорити із Трампом стратегію щодо переговорів для завершення конфлікту в Україні.
  • У липні видання Politico писало про плани Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі. Повідомлялося, що після повернення до Білого дому Трамп здійснить реорганізацію Альянсу за дворівневою моделлю. Лише ті країни, які будуть фінансувати сферу оборони на суму не менше 2% свого ВВП, зможуть розраховувати на підтримку з боку США. 
  • Натомість Рютте був певним, що Трамп "потребуватиме Альянсу, щоб захистити США".
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