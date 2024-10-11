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Новий генсек НАТО заявив, що Трамп "потребуватиме Альянс, щоб захистити США"

Марк Рютте переконаний, що республіканець не рубатиме зв'язки із союзниками.

Новий генсек НАТО заявив, що Трамп "потребуватиме Альянс, щоб захистити США"
Марк Рютте у Лондоні
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Сполученого Королівства генеральний секретар НАТО Марк Рютте заспокоїв тих, хто очікує від Дональда Трампа виходу з Альянсу в разі перемоги на президентських виборах.

Як пише The Guardian, Рютте заявив, що не турбується з приводу результатів американського волевиявлення. Обидва кандидати "визнають цінність подальшої військової підтримки України". "Вони знають, що Путін не зупиниться на Україні, і ми всі можемо бути під загрозою, тому допомога продовжиться", - запевнив нідерландець.

За його словами, Трамп "хоче захистити США", а для цього йому "потрібне буде НАТО, щоб не опинитися самому без союзників у жорстокому світі, який не здатен на компроміси".

Втім генсек визнав, що нарікання республіканця на недостатню фінансову участь країн Європи в Альянсі потрібно брати до уваги. Рютте пропонує підняти мінімальний рівень бюджетних коштів, які держави НАТО мають спрямовувати на оборону, з 2% до 2,5 або навіть 3%. 

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