Новий генсек НАТО заявив, що Трамп "потребуватиме Альянс, щоб захистити США"

Під час візиту до Сполученого Королівства генеральний секретар НАТО Марк Рютте заспокоїв тих, хто очікує від Дональда Трампа виходу з Альянсу в разі перемоги на президентських виборах.

Як пише The Guardian, Рютте заявив, що не турбується з приводу результатів американського волевиявлення. Обидва кандидати "визнають цінність подальшої військової підтримки України". "Вони знають, що Путін не зупиниться на Україні, і ми всі можемо бути під загрозою, тому допомога продовжиться", - запевнив нідерландець.

За його словами, Трамп "хоче захистити США", а для цього йому "потрібне буде НАТО, щоб не опинитися самому без союзників у жорстокому світі, який не здатен на компроміси".

Втім генсек визнав, що нарікання республіканця на недостатню фінансову участь країн Європи в Альянсі потрібно брати до уваги. Рютте пропонує підняти мінімальний рівень бюджетних коштів, які держави НАТО мають спрямовувати на оборону, з 2% до 2,5 або навіть 3%.