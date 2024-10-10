Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, - Координаційний штаб

Журналістка українського видання Hromadske Вікторія Рощина, яку викрали російські окупанти в Бердянську, загинула в російському полоні.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Справді, ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, ця інформація підтверджена. На жаль, інформація про смерть Вікторії підтверджена", - сказав Яценко.
Наразі з'ясовуються обставини смерті Рощиної.
"Вікторія Рощина, так само як і всі українські журналісти, зараз у нас числиться в російському полоні. Близько 25 українських журналістів (перебувають у полоні в РФ, - ред.), є також ті, які вважаються зниклими безвісти. Робота щодо всіх них ведеться. І робота зі звільнення Вікторії також велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви - це був етап її підготовки до звільнення", - розповів Яценко.
Що відомо про зникнення журналістки
- 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську Вікторію Рощину, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.
- 3 серпня минулого року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.