Журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, - Координаційний штаб

Журналістка українського видання Hromadske Вікторія Рощина, яку викрали російські окупанти в Бердянську, загинула в російському полоні.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Справді, ми провели внутрішнє розслідування і, на жаль, ця інформація підтверджена. На жаль, інформація про смерть Вікторії підтверджена", - сказав Яценко.

Наразі з'ясовуються обставини смерті Рощиної.

"Вікторія Рощина, так само як і всі українські журналісти, зараз у нас числиться в російському полоні. Близько 25 українських журналістів (перебувають у полоні в РФ, - ред.), є також ті, які вважаються зниклими безвісти. Робота щодо всіх них ведеться. І робота зі звільнення Вікторії також велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви - це був етап її підготовки до звільнення", - розповів Яценко.

Що відомо про зникнення журналістки