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Times: британські військові можуть проводити підготовку українських новобранців на заході України

Це може вирішити логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українців для проходження підготовки у Великобританії.

Times: британські військові можуть проводити підготовку українських новобранців на заході України
Військові навчання українців у Великобританії
Фото: Генштаб ЗСУ

Військове керівництво Великої Британії розглядає можливість відправки військових для підготовки новобранців на заході України.

Про це повідомляє The Times з посиланням на поінформованих співрозмовників у Великій Британії та Україні.

Зараз обговорюється можливість, щоб невеликі групи британських військових інструкторів на заході України навчали новобранців перед тим, як ті відправляться на фронт.

Це може дозволити вирішити певні логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українців для проходження підготовки у Великій Британії, а також заощадити кошти.

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“Ми могли б провести [навчання] там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", – пояснило джерело у британському міноборони.

За думкою ж іншого джерела, українського, проведення навчань в Україні може бути "потужним військово-політичним сигналом" як для інших країн, так і для Росії. 

Водночас військові Великої Британії перейматимуть бойові навички від українських бійців. Також вони зможуть випробувати новітню зброю.

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