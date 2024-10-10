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Фонд "Повернись живим" зібрав 87 661 230 гривень у межах проєкту "Дронопад"

Ці кошти вже спрямовані на підтримку 20 підрозділів Сил безпеки та оборони.

Фонд "Повернись живим" зібрав 87 661 230 гривень у межах проєкту "Дронопад"

Фонд компетентної допомоги "Повернись живим" зібрав 87 661 230 гривень у межах проєкту "Дронопад"

Про це LB.ua повідомили представники фонду.

Ці кошти вже спрямовані на підтримку 20 підрозділів Сил безпеки та оборони, що дозволяє посилити їхню боєздатність на ключових напрямках фронту.

До участі в проєкті залучені такі підрозділи, як 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 126-та та 112-та окремі бригади територіальної оборони, 38-ма і 37-ма окремі бригади морської піхоти, спецпідрозділ "Kraken" ГУР МОУ, Сили спеціальних операцій ЗСУ, а також підрозділи ППО та ДПСУ.

Завдяки підтримці фонду, ці підрозділи завдали російським окупантам збитків на суму близько 226 мільйонів гривень, знищивши 100 одиниць техніки та живої сили ворога

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