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Фонд “Повернись живим” стягнув майже 15 млн грн штрафних санкцій з чеського постачальника Pulsar Expo

Компанія зірвала терміни постачання авто Torsus.

Фонд “Повернись живим” стягнув майже 15 млн грн штрафних санкцій з чеського постачальника Pulsar Expo
авто Torsus
Фото: Фонд “Повернись живим”

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” у рамках двох контрактів стягнув 14,9 млн грн штрафних санкцій з чеського постачальника Pulsar Expo. Про це повідомляє пресслужба фонду. 

Причиною стало протермінування компанією термінів одразу двох контрактів з постачання прохідних авто Torsus, що затримало вчасну реалізацію декількох проєктів Фонду у 2022-му та 2023-му роках.

“Завдяки зусиллям наших юристів та закупівельників, Фонд стягнув близько 15 мільйонів гривень штрафних санкцій з Pulsar Expo. Це був майже річний шлях складних переговорів, обміну документами, позиціями та пошуку компромісного рішення, яке б задовольнило всі сторони. Усі ці кошти спрямуємо на посилення Сил оборони України. Ми цінуємо довіру благодійників і бережемо кожен донат”, – говорить директор “Повернись живим” Тарас Чмут.

Загалом “Повернись живим” через невиконання умов контрактів стягнув з постачальників уже 21,7 млн грн штрафних санкцій. Зокрема, майже 7 млн грн — з українських виробників зброї, які протермінували поставки гранатометів і мінометів. 

Один із виробників сплатив штраф у розмірі 1 770 800 грн. Інший — надав товар на 5 000 000 грн і знижку на придбання наступної партії зброї.

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