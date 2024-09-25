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У Костянтинівці на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу поранено рятувальника

Окупанти прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину.

У Костянтинівці на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу поранено рятувальника
Фото: ДСНС

У Костянтинівці на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу поранено рятувальника.

Як повідомляє ДСНС, сьогодні російські окупанти прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину у м. Костянтинівка. Поранено старшого пожежного-рятувальника, який перебував на добовому чергуванні.

Вогнеборця негайно доправили до лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога. Рятувальник отримав множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузію. Стан стабільно важкий.

Пошкоджено приватні транспортні засоби рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу мікроавтобуса.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 5 отримали поранення.

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