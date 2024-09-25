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Унаслідок агресії РФ на Харківщині 40 людей постраждали, 5 загинули

Росіяни вночі атакували Харківщину, зайнялися пожежі. 

Унаслідок агресії РФ на Харківщині 40 людей постраждали, 5 загинули
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби на Харківщині росіяни вбили 5 людей. 40 осіб постраждали.  

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

На світанку 25 вересня, близько 05:58 у с. Васищево Харківського району КАБ влучив по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.

Перед цим уночі, біля 02:03  у с. Білаші Харківського району унаслідок обстрілу горів трактор причеп та сміття. Знищений ангар.

Загалом внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова 36 людей постраждали, троє – загинули. Госпіталізовано 17 ,з них 4 – важкі. Іншим допомога надана амбулаторно. 

Крім цього о 15:45 у м. Харків унаслідок обстрілу цивільного підприємства зруйновано цех розливу води. Тоді ж у Київському районі міста через обстріл пошкоджено 9 будинків, вибито 288 вікон. Також окупанти атакували Салтівський район Харкова. Горів гараж, пошкоджено 3 заклади освіти.

Вчора у Богуславці Ізюмського району о 16.51 зруйновано житловий будинок внаслідок обстрілу.

О 16:36 у с. Велика Комишуваха Ізюмського району на відкритій території підірвався трактор на вибухово-небезпечному предметі. Постраждав 19-річний водій. 

О 16:10 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу горів дах двоповерхового будинку. 57-річна жінка отримала поранення. Загинула жінка 93 років.

Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янська

У с. Варварівка Чугуївського району біля 14:35 унаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном загинув 61-річний чоловік. Там же близько 10:00 через атаку FPV-дроном пошкоджено будинок. Травмовано жінку 77 років та 56-річного чоловіка. 

Через обстріли горіли трави. У с. Курилівка унаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 м.кв та будівля. Також зайнялася трава на площі 15 000 м.кв у с. Богуславка. 

  • На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.
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