Упродовж доби на Харківщині росіяни вбили 5 людей. 40 осіб постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На світанку 25 вересня, близько 05:58 у с. Васищево Харківського району КАБ влучив по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.

Перед цим уночі, біля 02:03 у с. Білаші Харківського району унаслідок обстрілу горів трактор причеп та сміття. Знищений ангар.

Загалом внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова 36 людей постраждали, троє – загинули. Госпіталізовано 17 ,з них 4 – важкі. Іншим допомога надана амбулаторно.

Крім цього о 15:45 у м. Харків унаслідок обстрілу цивільного підприємства зруйновано цех розливу води. Тоді ж у Київському районі міста через обстріл пошкоджено 9 будинків, вибито 288 вікон. Також окупанти атакували Салтівський район Харкова. Горів гараж, пошкоджено 3 заклади освіти.

Вчора у Богуславці Ізюмського району о 16.51 зруйновано житловий будинок внаслідок обстрілу.

О 16:36 у с. Велика Комишуваха Ізюмського району на відкритій території підірвався трактор на вибухово-небезпечному предметі. Постраждав 19-річний водій.

О 16:10 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу горів дах двоповерхового будинку. 57-річна жінка отримала поранення. Загинула жінка 93 років.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Куп'янська

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Куп'янська

У с. Варварівка Чугуївського району біля 14:35 унаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном загинув 61-річний чоловік. Там же близько 10:00 через атаку FPV-дроном пошкоджено будинок. Травмовано жінку 77 років та 56-річного чоловіка.

Через обстріли горіли трави. У с. Курилівка унаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 м.кв та будівля. Також зайнялася трава на площі 15 000 м.кв у с. Богуславка.