Упродовж доби на Харківщині росіяни вбили 5 людей. 40 осіб постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На світанку 25 вересня, близько 05:58 у с. Васищево Харківського району КАБ влучив по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.
Перед цим уночі, біля 02:03 у с. Білаші Харківського району унаслідок обстрілу горів трактор причеп та сміття. Знищений ангар.
Загалом внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова 36 людей постраждали, троє – загинули. Госпіталізовано 17 ,з них 4 – важкі. Іншим допомога надана амбулаторно.
Крім цього о 15:45 у м. Харків унаслідок обстрілу цивільного підприємства зруйновано цех розливу води. Тоді ж у Київському районі міста через обстріл пошкоджено 9 будинків, вибито 288 вікон. Також окупанти атакували Салтівський район Харкова. Горів гараж, пошкоджено 3 заклади освіти.
Вчора у Богуславці Ізюмського району о 16.51 зруйновано житловий будинок внаслідок обстрілу.
О 16:36 у с. Велика Комишуваха Ізюмського району на відкритій території підірвався трактор на вибухово-небезпечному предметі. Постраждав 19-річний водій.
О 16:10 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу горів дах двоповерхового будинку. 57-річна жінка отримала поранення. Загинула жінка 93 років.
У с. Варварівка Чугуївського району біля 14:35 унаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном загинув 61-річний чоловік. Там же близько 10:00 через атаку FPV-дроном пошкоджено будинок. Травмовано жінку 77 років та 56-річного чоловіка.
Через обстріли горіли трави. У с. Курилівка унаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 м.кв та будівля. Також зайнялася трава на площі 15 000 м.кв у с. Богуславка.
- На Харківському напрямку ворог тричі намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Кругляківки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.