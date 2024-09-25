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Українські захисники знищили 1250 окупантів та 74 ворожі артсистеми

Втрати росіян від початку вторгнення сягнули близько 646 400 осіб.

Українські захисники знищили 1250 окупантів та 74 ворожі артсистеми
Український військовий
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1250 окупантів, 74 артилерійські системи, 12 бойових броньованих машин та 15 танків.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 646 400 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8815 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17304 (+12) од,
  • артилерійських систем – 18549 (+74) од,
  • РСЗВ – 1199 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 952 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15879 (+115),
  • крилаті ракети ‒ 2595 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25248 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3168 (+13).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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