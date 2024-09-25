Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини

Сьогодні, 24 вересня, російських обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 90 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 191 вибух.

Новослобідську громаду росіяни атакували КАБами та дронами, внаслідок чого загинула одна цивільна особа.

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, дронами та РСЗВ.

Білопільську громаду армія РФ атакувала КАБами, мінометами, танком та дронами.

Також КАБами обстріляли Сумську, Миколаївську та Річківську громади.

По Есманьській громаді російські військові били мінометами та дронами, а по Краснопільській - з артилерії та дронами.

FPV-дронами російські військові били і по Глухівській, Миропільській, Дружбівській та Середино-Будській громадам.

Путивльську громаду загарбники вдарили КАБами та дронами, по Шалигинській - КАБами та мінометами, а по Хотінській - КАБом та БпЛА типу “Герань”.