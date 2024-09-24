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В Румунії знову знайшли уламки російського "Шахеда"

Руйнувань внаслідок падіння уламків не зафіксовано.

В Румунії знову знайшли уламки російського "Шахеда"
Уламок російського "Шахеда" (ілюстративне фото)
Фото: ДПСУ

Сьогодні, 24 вересня, Міноборони Румунії продовжили пошуки уламків російського БпЛА “Шахед”, який впав на румунський берег Дунаю.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Румунії.

Зазначається, що уламки були знайдені за межами населеного пункту комуни Плауру, відповідно внаслідок падіння елементи інфраструктури не постраждали.

“Проведеними на місці обстеженнями встановлено, що відповідні фрагменти походять від російського безпілотника “Герань-2”, їх вилучено для проведення експертизи згідно з законом”, - зазначили в Міноборони Румунії.

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Також в пресслужбі міністерства нагадали про рішуче засудження російських нападів на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури.

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