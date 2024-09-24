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Росіяни вбили FPV-дроном жителя Запорізької області

Трагедія сталася у Малій Токмачці.

Росіяни вбили FPV-дроном жителя Запорізької області
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

24 вересня стало відомо, що росіяни вбили FPV-дроном жителя Запорізької області.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, трагедія трапилася  Малій Токмачці.

"Чоловік знаходився на вулиці, коли ворог поцілив у нього. Правоохоронці, які виїхали на подію, констатували смерть місцевого мешканця", - зазначив Федоров.

  • За останні дві доби Росія завдала майже 700 ударів по Запорізькій області. Як повідомив керівник ОВА, окупанти понад 20 разів обстріляли Запоріжжя, Комишуваську та Кушугумську громади, зокрема, КАБами.
  •  Були поранені 27 людей, серед них - четверо дітей. У лікарні перебувають вісім осіб у стані середньої важкості.
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