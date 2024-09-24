24 вересня стало відомо, що росіяни вбили FPV-дроном жителя Запорізької області.
Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, трагедія трапилася Малій Токмачці.
"Чоловік знаходився на вулиці, коли ворог поцілив у нього. Правоохоронці, які виїхали на подію, констатували смерть місцевого мешканця", - зазначив Федоров.
- За останні дві доби Росія завдала майже 700 ударів по Запорізькій області. Як повідомив керівник ОВА, окупанти понад 20 разів обстріляли Запоріжжя, Комишуваську та Кушугумську громади, зокрема, КАБами.
- Були поранені 27 людей, серед них - четверо дітей. У лікарні перебувають вісім осіб у стані середньої важкості.