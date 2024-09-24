24 вересня стало відомо, що росіяни вбили FPV-дроном жителя Запорізької області.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, трагедія трапилася Малій Токмачці.

"Чоловік знаходився на вулиці, коли ворог поцілив у нього. Правоохоронці, які виїхали на подію, констатували смерть місцевого мешканця", - зазначив Федоров.