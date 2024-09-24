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МЗС вважає неприйнятними заяви про можливість залишити під окупацією РФ частину територій України

"Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права".

МЗС вважає неприйнятними заяви про можливість залишити під окупацією РФ частину територій України
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Виведення російських окупаційних військ із суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів є одним з обов'язкових пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в коментарі пресслужби Міністерства закордонних справ.

"Це та інші положення Формули гарантуватимуть всеосяжний, справедливий та довготривалий мир не лише для України, але для всього європейського континенту та світу. Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну", - йдеться в заяві.

МЗС закликає партнерів до обʼєднання зусиль для втілення Формули миру "в інтересах усіх миролюбних націй, які поважають Статут ООН і цінність людського життя".

"Маємо разом посилити тиск на Росію, щоб примусити її до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права. Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями", - йдеться в повідомленні.

Формула миру Зеленського

  • 15-16 червня у Швейцарії відбувся установчий Саміт миру, метою якого було напрацювання спільного бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу було три пункти української Формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.  Всього Формула миру містить 10 пунктів.
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