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США і Канада домовилися розпочати переговори про претензії на морське дно Арктики

Обидві країни мають претензії на морське дно на північ від Аляски, Юкону та Північно-Західних територій, які, як вважається, містять значні запаси нафти.

США і Канада домовилися розпочати переговори про претензії на морське дно Арктики
Фото: U.S. Coast Guard

США і Канада домовилися розпочати переговори про претензії на морське дно Арктики, яке може бути багате на нафту і має все більше стратегічне значення на тлі того, як Росія та Китай збільшують свою присутність на Півночі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Держдепартамент Cполучених Штатів та міністерство Канади з міжнародних справ оголосять про створення спільної цільової групи для переговорів щодо кордону в морі Бофорта.

Обидві країни мають претензії на морське дно на північ від Аляски, Юкону та Північно-Західних територій, які, як вважається, містять значні запаси нафти. Арктика також є регіоном, який став дедалі доступнішим через зміну клімату та викликав більший інтерес з боку Росії та Китаю.

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Уряди США та Канади заявлять, що вони працюватимуть спільно над остаточною угодою щодо уточнення своїх арктичних морських кордонів.

  • У липні Пентагон презентував Арктичну стратегію, яка передбачає протистояння загрозам з боку Росії та Китаю. Сполучені Штати планують посилити свою присутність у регіоні, включно з військовими навчаннями.
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