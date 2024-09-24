Обидві країни мають претензії на морське дно на північ від Аляски, Юкону та Північно-Західних територій, які, як вважається, містять значні запаси нафти.

США і Канада домовилися розпочати переговори про претензії на морське дно Арктики, яке може бути багате на нафту і має все більше стратегічне значення на тлі того, як Росія та Китай збільшують свою присутність на Півночі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Держдепартамент Cполучених Штатів та міністерство Канади з міжнародних справ оголосять про створення спільної цільової групи для переговорів щодо кордону в морі Бофорта.

Обидві країни мають претензії на морське дно на північ від Аляски, Юкону та Північно-Західних територій, які, як вважається, містять значні запаси нафти. Арктика також є регіоном, який став дедалі доступнішим через зміну клімату та викликав більший інтерес з боку Росії та Китаю.

Уряди США та Канади заявлять, що вони працюватимуть спільно над остаточною угодою щодо уточнення своїх арктичних морських кордонів.