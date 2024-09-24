Трамп нарікає, що Зеленський хоче перемоги Гарріс на президентських виборах

У разі перемоги у виборчих перегонах “перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському і президенту Путіну, і я скажу: “Ви повинні укласти угоду, це божевілля”, заявив республіканець.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що президент України Володимир Зеленський “дуже сильно” хотів би, аби віцепрезидентка Камала Гарріс перемогла на президентських виборах у США 2024 року.

Про це повідомляє Politico.

“Я бачу, що Зеленський тут, я вважаю, що Зеленський ‒ найкращий комівояжер в історії”, ‒ заявив Трамп на мітингу в Пенсільванії ‒ хиткому штаті. У неділю Зеленський відвідав завод з виробництва боєприпасів у Скрентоні, що розташованій у Пенсільванії.

Yesterday's statement by US Presidential candidate Trump makes it clear he's forgotten that Ukraine is shedding blood to defend not only itself from Russia but the entire civilized world from a coalition of all AMERICA'S enemies.



The only "deal" this rapidly growing axis is… pic.twitter.com/jPrhuGOPDp — KyivPost (@KyivPost) September 24, 2024

“Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він йде з 60 мільярдами доларів… Він дуже хоче, щоб вони (демократи, - ред.) виграли ці вибори, але я б зробив це інакше, я досягну миру”, ‒ сказав Трамп.

Зеленський у Пенсільванії

Видання зазначає, що поїздка Зеленського до Пенсільванії ‒ це “благо для Гарріс”, яка намагалася використати підтримку США для України, щоб звернутися до 750-тисячної польсько-американської громади штату. Байден переміг Трампа в Пенсільванії у 2020 році приблизно 80 000 голосами.

Офіс Зеленського відмовився підтвердити, що “хиткий штат” обрали для будь-якої іншої мети, крім “візиту подяки” на завод, який виробляє снаряди, які використовує українська армія.

Кандидат від Республіканської партії додав, що якщо він переможе на виборах, “перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському і президенту Путіну, і я скажу: “Ви повинні укласти угоду, це божевілля”.

Трамп неодноразово обіцяв ініціювати переговори про припинення конфлікту, водночас відмовляючись надати додаткові подробиці. Під час дебатів з Гарріс на початку вересня він не сказав, чи хоче, щоб Україна перемогла Росію. Республіканець також погрожував скоротити допомогу США Україні.

Зеленський, уникаючи згадки про Трампа, минулої п'ятниці під час інтерв'ю він заявив, що якщо західні партнери справді хочуть, щоб Україна виграла війну, вони мають зробити все можливе, щоб допомогти Києву перемогти “сьогодні, поки всі чиновники, які бажають перемоги України, перебувають на офіційних посадах”.

Під час дебатів Гарріс “накинулася” на Трампа через його позицію щодо війни, заявивши, що президент Росії Володимир Путін “сидів би зараз у Києві” і тримав Польщу на прицілі, якби Трамп був в Овальному кабінеті.

Зеленський має зустрітися з Трампом найближчими днями після розмови з президентом США Джо Байденом та Харріс, а також відвідування Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.