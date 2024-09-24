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FT: рейтинг прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу відновився з мінімуму після 7 жовтня

Його правоцентристська партія “Лікуд” знову опинилася на вершині національних опитувань.

FT: рейтинг прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу відновився з мінімуму після 7 жовтня
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Рейтинг прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу відновився з мінімумів, що спостерігалися після 7 жовтня, і його правоцентристська партія “Лікуд” знову опинилася на вершині національних опитувань, пише Financial Times.

Зміни частково відбулися після того, як Ізраїль розпочав агресивніші операції в Лівані та Ірані.

Відновлення позицій “Лікуда” почалося на початку цього року, але стало більш помітним з кінця липня, коли Ізраїль протягом 24 годин убив лідерів “Хезболли” та ХАМАСу у Бейруті та Тегерані, що ознаменувало різку ескалацію війни з регіональними противниками.

Підйом спостерігався останніми тижнями ‒ на тлі виснажливих ударів Ізраїлю по Хезболлі і посилення атак на Ліван. Йдеться про авіаудар минулої п'ятниці, внаслідок якого загинуло багато командирів елітного підрозділу бойовиків “Радван”. Вчора ж відбулося найсмертоносніше ізраїльське бомбардування Лівану з часів війни між двома країнами в 2006 році.

  • Спалах насильства викликав обурення за кордоном: ООН закликала до деескалації, а союзники Ізраїлю попереджають про ризики повномасштабної війни. Однак в Ізраїлі опитування свідчать про те, що “Лікуд” повернув значну частину позицій, які він втратив після нападу ХАМАСу.
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