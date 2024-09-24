У Сингапурі вперше за 50 років судили політика через отримання цінних подарунків

Колишнього міністра транспорту Сингапуру 62-річного Субраманіама Ісварана визнали винним в отриманні подарунків під час перебування на посаді. Він визнав свою провину.

Про це пише ВВС.

Спочатку політика звинуватили в корупції, але прокурори змінили кваліфікацію справи на "отримання подарунків".

Тепер Ісварану загрожує штраф або до двох років тюремного ув’язнення за кожне звинувачення в отриманні подарунків або винагород. Якби його судили за корупцію, то він сплатив би штраф до 100 000 доларів США або отримав до семи років ув’язнення.

Ісваран став першим політичним посадовцем у Сингапурі за останні 50 років, справа якого дійшла до суду.

Згідно із звинуваченнями, він отримав понад 403 000 сингапурських доларів (311 882 доларів) за авіаквитки, проживання в готелях, мюзикли та квитки на Гран-прі від магната із нерухомості Онга Бенга Сенга, який володіє правами на Гран-прі Сингапуру. Ісваран був радником керівного комітету гонки.

Онга заарештували минулого року разом з Ісвараном, але йому не висунули жодних звинувачень. Спочатку він мав виступити як свідок обвинувачення в суді над Ісвараном.

Спочатку Ісваран не визнав себе винним. Він залишив посаду в уряді, заявивши, що зосередиться на тому, щоб очистити своє ім’я. У березні цього року Ісварану висунули вісім додаткових звинувачень, які стверджували, що він отримав фірмовий велосипед Brompton, набір ключок для гольфу та віскі боса будівельної компанії Лума Кок Сенга.Компанія пана Лума бере участь у низці державних інфраструктурних проектів навколо Сингапуру. Йому також не пред'явлено звинувачення.

Перебуваючи в уряді, Ісваран обіймав кілька посад в офісі прем’єр-міністра: у міністерствах внутрішніх справ, зв’язку та у міністерстві транспорту.

Але саме під час тривалої роботи в міністерстві торгівлі та промисловості він здобув популярність, відіграючи певну роль у розвитку туристичного ландшафту Сингапуру наприкінці 2000-х і в 2010-х роках.

Справа проти Ісварана є одним із серії політичних скандалів , які сколихнули правлячу Партію народної дії, яка протягом тривалого часу рекламувала свою рішучу позицію проти корупції та аморальної поведінки.

У 2023 році у Сингапурі розслідували справи щодо корупції двох інших міністрів, але їх оправдали.

Справа про корупцію за участю державного службовця – рідкість у Сингапурі, адже політики Сингапуру є одними з найбільш високооплачуваних у світі. Деякі міністри заробляють понад 1 мільйон сингапурських доларів (758 000 доларів). Такі високі зарплати оправдовують тим, що це бореться з корупцією.

Востаннє у країні серйозне розслідування корупції відбулося у 1986 році, коли міністра національного розвитку Те Чен Вана звинували у отриманні хабарів. Він покінчив життя самогубством до того, як йому висунули звинувачення.

До цього колишнього міністра навколишнього середовища Ві Тун Буна в 1975 році засудили до 18 місяців ув'язнення за справу про суму понад 800 000 доларів США.