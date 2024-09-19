ВАКС дав 7 років тюрми судді з Сум, який отримав хабар у справі про керування автомобілем напідпитку

Цікаво, що хабар виявили у домі судді у банці з-під зеленого горошку.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) визнала винуватим суддю Зарічного суду міста Суми Миколу Шершака у одержанні хабаря і засудила його до позбавлення волі строком на 7 років. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Крім того, у нього конфіскували усе майно. Після відбуття покарання він не матиме права обіймати посади в органах судової влади строком на 3 роки.

Для забезпечення виконання вироку суд постановив взяти суддю під варту. Але вирок може бути оскаржений у апеляції.

Суддя погорів на хабарі у 2019 році. Тоді до Зарічного райсуду надійшов адмінпротокол про притягнення до відповідальності громадянина за керування авто у нетверезому стані.

За даними слідства, суддя Шершак нібито попросив у громадянина гроші за непритягнення його до відповідальності, а також в аналогічній щодо нього, яка мала поступити до його суду з Голосіївського суду Києва.

В підсумку гроші були передані судді. 1700 доларів детективи НАБУ виявили в будинку судді, а ще 300 доларів під час його особистого догляду. Цікаво, що кошти знайшли у банці з-під зеленого горошку.