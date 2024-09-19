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Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів

За п'ять населених пунктів голосуватимуть окремо. 

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Первомайський у Харківській області можуть перейменувати на Златопіль
Фото: KHARKIV Today

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. За – 281 депутатів, стало відомо з трансляції Олексія Гончаренка. 

Постанова перейменовує 327 населених пунктів. З постанови виключили зміну назви для Павлограда, Синельникового, Южного, Южноукраїнська, Первомайська. 

Ці населені пункти мають перейменовувати окремими постановами, пояснив учора спікер парламенту. Для них створять по декілька варіантів.

Ухвалений документ створений на основі постанови, яку депутати вчора провалили. Після провалу окремі нардепи заблокували трибуну, вимагаючи скликати погоджувальну раду і повернути питання на голосування. 

Перейменування стосується населених пунктів і районів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської і Чернігівської областей. Вони містили символіку російської імперської політики або не відповідали нормам української мови. 

У першій постанові мали перейменувати місто Новомосковськ на Самар, Павлоград на Матвіїв, Синельникове на Ріднопілля, Перштотраневськ на Шахтарьске, Первомайськ Луганської області на Сокологірськ, Первомайськ Миколаївської області на Ольвіополь, Молодогвардійськ на Отаманівку, Сєвєродонецьк на Сіверсокодонецьк, Червоноград на Шептицький, Южноукраїнськ на Гард, Южне на Порт-Анненталь, Дружбу на Хутір-Михайлівський, Красноград на Берестин, Первомайський на Златопіль, Ватутіне на Багачеве. 

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