На світанку росіяни обстріляли Харківщину. В області є загиблі і поранені

На світанку 19 вересня росіяни атакували Харківщину. Постраждав Куп'янськ, с.Новоплатонівка та Харків. Поранені шестеро людей. У області є загиблий.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Росіяни атакували Куп'янськ близько 6:27. Унаслідок обстрілу постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. Стан у всіх – середньої важкості.
Перед цим ворог обстріляв с. Новоплатонівку. Внаслідок обстрілу по відкритій території горить трава.
Близько 05:00 Росія вдарила КАБом по Салтівському районі Харкова. Окупанти влучили по території об’єкта цивільної інфраструктури. Пошкоджені вікна, ворота.
Перед цим, о 4.55, росіяни атакували Індустріальний район міста. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок чого пошкоджено будівлю школи, дитячого садку та багатоквартирного будинку.
Близько опівночі у Шевченківському районі Харкова відбувся ворожий обстріл С-300, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджені вікна в дев'яти багатоповерхових житлових будинках, вітрина магазину, в лісі поруч сталася пожежа. Постраждали приватний будинок, дві господарчі споруди та лісова підстилка на площі 1,5 га.
Через обстріл с. Глушківка Куп'янського району, який відбувся близько 18:30, постраждав 50-річний чоловік. Загинула 55-річна жінка.
У Куп'янському районі через обстріл із реактивних систем залпового вогню горіла трава на площі 5 га та трактор.
Також спалахнули пожежі через обстріли у Куп'янську, Великих Проходах, Новоосиновому, Куп'янську-Вузловому. Горіли трави, будинки, автомобілі, господарські будівлі.
- На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.