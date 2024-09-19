На світанку росіяни обстріляли Харківщину. В області є загиблі і поранені

У Куп'янську через ранковий обстріл постраждали шестеро осіб, у області є загиблі і поранені.

На світанку 19 вересня росіяни атакували Харківщину. Постраждав Куп'янськ, с.Новоплатонівка та Харків. Поранені шестеро людей. У області є загиблий.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни атакували Куп'янськ близько 6:27. Унаслідок обстрілу постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. Стан у всіх – середньої важкості.

Перед цим ворог обстріляв с. Новоплатонівку. Внаслідок обстрілу по відкритій території горить трава.

Близько 05:00 Росія вдарила КАБом по Салтівському районі Харкова. Окупанти влучили по території об’єкта цивільної інфраструктури. Пошкоджені вікна, ворота.

Перед цим, о 4.55, росіяни атакували Індустріальний район міста. Відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок чого пошкоджено будівлю школи, дитячого садку та багатоквартирного будинку.

Близько опівночі у Шевченківському районі Харкова відбувся ворожий обстріл С-300, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджені вікна в дев'яти багатоповерхових житлових будинках, вітрина магазину, в лісі поруч сталася пожежа. Постраждали приватний будинок, дві господарчі споруди та лісова підстилка на площі 1,5 га.

Через обстріл с. Глушківка Куп'янського району, який відбувся близько 18:30, постраждав 50-річний чоловік. Загинула 55-річна жінка.

У Куп'янському районі через обстріл із реактивних систем залпового вогню горіла трава на площі 5 га та трактор.

Також спалахнули пожежі через обстріли у Куп'янську, Великих Проходах, Новоосиновому, Куп'янську-Вузловому. Горіли трави, будинки, автомобілі, господарські будівлі.