Головне за середу, 18 вересня: удар по Сумах, операція в Курській області

Бойові дії на Донеччині, ворожі обстріли, продаж готелю «Україна». Яким запам’ятається 938-й день повномасштабної війни.

Сьогодні, 18 вересня, російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Сумах.

“Ворог продовжує терор мирного населення Сумщини, наносячи удари по об'єктах критичної інфраструктури області”, - йдеться у повідомленні пресслужби Сумської ОВА.

Зазначається, що внаслідок цього удару можливі перебої з електроенергією.

Наразі аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Україна зупинила просування російської армії у Курській області РФ. Частина території Курщини залишається під контролем Сил оборони, в коментарі AFP повідомив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський.

За його словами, у Курській області російські війська прагнули атакувати позиції підрозділів ЗСУ з флангів, однак ЗСУ зупинили контрнаступ. За словами Дмитрашківського, військові РФ увійшли в один із населених пунктів, почали бої за інший населений пункт, але на цьому їхні контрнаступальні дії закінчились.

На підконтрольній ЗСУ частині Курської області залишається чимало цивільних.

Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН 24 вересня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місію Словенії в ООН.

Зазначається, що виступ відбудеться, коли світові лідери перебуватимуть у Нью-Йорку на щорічній зустрічі Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомили дипломати, засідання Ради Безпеки ООН у вівторок відбудеться за запитом Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти.

Сьогодні, 18 вересня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації готелю «Україна», розташованого в центрі столиці. Торги вперше відбувалися онлайн у системі «Прозорро.Продажі», повідомив Фонд держмайна.

За право власності на актив змагалися 3 учасники. Вартість об’єкта приватизації зросла зі стартових – 1 047 637 152 млрд гривень до фінальних – 2 511 777 888 гривень.

«Конкуренція призвела до зростання вартості активу у 2,4 рази. Це чітке підтвердження готовності українського ринку змагатися за великі об’єкти. Далі Команда ФДМУ планує провести онлайн-аукціони з приватизації АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ТОВ «Аерок» та ТОВ «Демурінський ГЗК»», – підкреслила в.о. голови ФДМУ Іванна Смачило.

Переможець торгів має 30 робочих днів для сплати запропонованої вартості лота. Далі він зобов’язаний виконувати всі встановлені умови приватизації.

Які саме – в новині.

У четвер, 19 вересня, відключень світла не прогнозують, повідомило НЕК "Укренерго".

В енергокомпанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години.

Український боксер Олександр Усик у вівторок не зміг потрапити на рейс із Кракова до Салонік, позаяк авіаперевізник, компанія Ryinair, не допустила на рейс особу, яка його супроводжувала, розповіли речник Карпатського відділу Прикордонної служби Польщі Яцек Міхаловський і речниця краківського аеропорту "Баліце" Наталія Вінсе.

Причину недопущення не озвучують. Обидва українці втратили статус пасажирів, але не захотіли залишити зону виходу.

Це спричинило годинну затримку з вильотом літака, викликали і прикордонників із групи спецреагування. Прикордонник зазначив, що кайданки на одного із українців одягнули із "превентивною метою".

"Але це була превентивна міра, щоб лише довести його до службового приміщення, де його відразу ж було розкуто. Чоловіки не чинили опору, але були у збудженому стані", – сказав він.

З українцями провели бесіду, їм не призначили жодного покарання, тільки зробили попередження. До аеропорту прибув також український консул.

За словами прикордонника, такі інциденти трапляються в цьому аеропорту кілька разів на тиждень.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!