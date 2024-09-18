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Окупанти продовжують депортацію українських дітей з ТОТ на територію РФ під виглядом "відпочинку"

Відомі випадки, коли батьки не могли повернути своїх дітей з так званих російських "таборів".

Окупанти продовжують депортацію українських дітей з ТОТ на територію РФ під виглядом "відпочинку"
Фото: ЦНС

Російські окупанти продовжують здійснювати масштабну депортацію українських дітей на територію РФ під виглядом так званого "відпочинку" у дитячих таборах. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ці дії не мають нічого спільного з турботою про дітей, а є частиною глибокої стратегії з пропагандистського перевиховання молодого покоління", — зазначають у спротиві.

Відомо, що місцеві колаборанти відпраляють на профілактичний відпочинок у Таганрог 430 дітей із тимчасово окупованого Донецька. 

"Захід передбачає двотижневий курс пропагандистського виховання учнів тимчасово захоплених росіянами території Донеччини", — ідеться у повідомленні ЦНС. 

За словами спротиву, бувають випадки коли батьки, відправивши своїх дітей у подібні табори, згодом не можуть повернути їх назад через "бюрократичні або фізичні перешкоди, що ставить під загрозу возз’єднання сімей".

  • Дітей, викрадених та вивезених до Росії у перші місяці кремлівського вторгнення у 2022 році, передали на усиновлення місцевій владі.
  • Торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, заявивши, що вони несуть кримінальну відповідальність за воєнний злочин ‒ незаконну депортацію дітей.
  • Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території. 
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