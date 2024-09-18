Окупанти продовжують депортацію українських дітей з ТОТ на територію РФ під виглядом "відпочинку"

Російські окупанти продовжують здійснювати масштабну депортацію українських дітей на територію РФ під виглядом так званого "відпочинку" у дитячих таборах.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Ці дії не мають нічого спільного з турботою про дітей, а є частиною глибокої стратегії з пропагандистського перевиховання молодого покоління", — зазначають у спротиві.
Відомо, що місцеві колаборанти відпраляють на профілактичний відпочинок у Таганрог 430 дітей із тимчасово окупованого Донецька.
"Захід передбачає двотижневий курс пропагандистського виховання учнів тимчасово захоплених росіянами території Донеччини", — ідеться у повідомленні ЦНС.
За словами спротиву, бувають випадки коли батьки, відправивши своїх дітей у подібні табори, згодом не можуть повернути їх назад через "бюрократичні або фізичні перешкоди, що ставить під загрозу возз’єднання сімей".
- Дітей, викрадених та вивезених до Росії у перші місяці кремлівського вторгнення у 2022 році, передали на усиновлення місцевій владі.
- Торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, заявивши, що вони несуть кримінальну відповідальність за воєнний злочин ‒ незаконну депортацію дітей.
- Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території.