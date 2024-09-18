Окупанти продовжують депортацію українських дітей з ТОТ на територію РФ під виглядом "відпочинку"

Відомі випадки, коли батьки не могли повернути своїх дітей з так званих російських "таборів".

Російські окупанти продовжують здійснювати масштабну депортацію українських дітей на територію РФ під виглядом так званого "відпочинку" у дитячих таборах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ці дії не мають нічого спільного з турботою про дітей, а є частиною глибокої стратегії з пропагандистського перевиховання молодого покоління", — зазначають у спротиві.

Відомо, що місцеві колаборанти відпраляють на профілактичний відпочинок у Таганрог 430 дітей із тимчасово окупованого Донецька.

"Захід передбачає двотижневий курс пропагандистського виховання учнів тимчасово захоплених росіянами території Донеччини", — ідеться у повідомленні ЦНС.

За словами спротиву, бувають випадки коли батьки, відправивши своїх дітей у подібні табори, згодом не можуть повернути їх назад через "бюрократичні або фізичні перешкоди, що ставить під загрозу возз’єднання сімей".