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Financial Times ідентифікувала на російському сайті з усиновлення українських дітей, яких РФ викрала на початку вторгнення

У жодної дитини немає згадок про українське походження.

Financial Times ідентифікувала на російському сайті з усиновлення українських дітей, яких РФ викрала на початку вторгнення
Фото: t.me/andriyshTime

Росія вносить викрадених українських дітей на місцеві сайти з усиновлення, пише британська газета Financial Times з посиланням на власне розслідування.

У розслідуванні йдеться, що дітей, викрадених та вивезених до Росії у перші місяці кремлівського вторгнення у 2022 році, передали на усиновлення місцевій владі.

Видання використовувало у розслідуванні інструменти розпізнавання зображень та загальнодоступні дані, а також інтерв'ю з українськими чиновниками та родичами дітей. FT ідентифікувала та виявила чотирьох українських дітей на пов'язаному з російським урядом сайті усиновлення usynovite.ru.

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Результати розслідування доповнюють все більшу кількість доказів, які вказують на те, що Росія вчинила воєнні злочини та злочини проти людяності.

Одна дитина отримала нове російське ім'я та вік, які відрізняються від даних у документах, виданих українським урядом. Іншій дитині дали російську версію українського імені. У жодної дитини немає згадок про українське походження.

Дітей викрали з державних будинків опіки та розлучили зі своїми опікунами та родичами в містах на півдні та сході України, які потрапили під контроль російської армії у 2022 році. Їм було від 8 до 15 років.

Діти, яких розшукало FT і чиї особи підтвердила українська влада та їхні родичі, опинилися в Тульській області під Москвою та в Оренбурзькій області поблизу казахського кордону. Одну дитину вивезли в окупований Крим.

Окрім того, нещодавне розслідування американської газети New York Times підтвердило, що 17 дітей, виявлених FT на сайті усиновлення, викрали з дитячого будинку в Херсоні.

  • Торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, заявивши, що вони несуть кримінальну відповідальність за воєнний злочин ‒ незаконну депортацію дітей.
  • Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей.
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