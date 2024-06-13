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​На Донеччині затримали зрадника, який допомагав росіянам прорвати лінію оборони на Покровському напрямку

Чоловік пішки обходив місцевість і приховано фіксував розташування українських захисників.

​На Донеччині затримали зрадника, який допомагав росіянам прорвати лінію оборони на Покровському напрямку
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента росіян. Він допомагав ворогу прорвати лінію оборони на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою зоною бойових дій на східному фронті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За завданням російської спецслужби чоловік розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

"Щоб виявити «потрібні» локації, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій на фронті, з використанням авіаударів, артобстрілів та вилазок ворожих ДРГ. Кіберфахівці СБУзавчасно викрили плани агресора і затримали їхнього агента. Також співробітники СБУ провели заходи із убезпечення локацій ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У затриманого вилучили мобільний телефон та банківські картки, на які йому надходили гроші від російської спецслужби. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення. 

Раніше ворожу коригувальницю затримали в Харкові. Вона наводила ракетно-бомбові удари росіян по місту.

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