Росія під час облоги Маріуполя навмисне використала тактику голодування, ‒ подання юристів до МКС

Це рівнозначно воєнному злочину, йдеться у висновку юристів Global Rights Compliance. Відповідальність за загибель тисяч цивільних жителів покладена на саму верхівку, тобто президента Путіна та війських топпосадовців.

Росія навмисне застосовувала тактику голодування під час 85-денної облоги українського міста Маріуполя на початку 2022 року, що було рівнозначно воєнному злочину.

Цей висновок лежить в основі досьє, який передають у Міжнародний кримінальний суд юристи Global Rights Compliance, які працюють разом з українським урядом, пише The Guardian.

У висновку стверджується, що Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості цивільних жителів.

Підраховано, що під час оточення та захоплення Маріуполя на початку війни загинуло 22 тисячі людей. Через кілька днів після облоги цивільні залишилися без води, газу та електрики, а температура повітря впала нижче мінус 10C.

Як юристи збирали докази російських злочинів

Юристи спочатку не були впевнені в тому, наскільки просто буде створити досьє про воєнні злочини у Маріуполі, оскільки російська окупація ускладнила збір доказів. Але вони розробили методику, у якій використали спеціально створений алгоритм для картування руйнувань конкретних місць, що відстежувалися за супутниковими знімками. Експерти з вибухових речовин визначили, що руйнування відбулися внаслідок російських атак.

Катріона Мердок, партнер Global Rights Compliance, заявила, що метою дослідження було “перевірити, чи існував ширший наратив”, який передбачає, що навмисна відмова російських військових та їхнього керівництва надавати людям їжу та інші послуги, необхідні для життя, була стратегією голодування, яку можна назвати воєнним злочином.

“Ми виявили, що російський напад складався з чотирьох етапів: починаючи з атак на цивільну інфраструктуру та закінчуючи відключенням електроенергії, опалення та води. Потім відмовили у гуманітарній евакуації, спроби якої навіть зазнали нападів, а допомога не доставили”, ‒ сказала Мердок.

“На третьому етапі об'єктом нападу була критично важлива інфраструктура, цивільне населення тероризували за допомогою допомоги, а місяця з водою зазнавали бомбардувань. Нарешті, на четвертому етапі Росія зробила стратегічні атаки з метою знищити або захопити об'єкти інфраструктури, що залишилися”, ‒ сказала вона.

За словами юристки, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без жалю до його цивільного населення, яке до 24 лютого 2024 року становило 450 тисяч осіб.

У досьє йдеться, що приблизно 90% закладів охорони здоров’я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти роздачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації розбомбили.

Хто винний?

Також у документі зазначено, що, враховуючи важливість Маріуполя та централізацію прийняття рішень Росією, відповідальність за загибель тисяч цивільних жителів покладена на саму верхівку. “Винним є Володимир Путін і ешелони російського військового керівництва”, ‒ додала Мердок, не називаючи командирів.

МКС приймає подання третіх сторін, хоча не обов’язково вживає заходів на їхній основі. Голодування та відмова у зручностях, необхідних для життя цивільних, вважаються воєнними злочинами, але це залишається відносно новою сферою міжнародного права, і досі жоден підозрюваний злочинець не був притягнутий до відповідальності.

У травні Карім Хан, головний прокурор МКС, подав клопотання про ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта, стверджуючи, що вони навмисно вчинили голод палестинцям у Смузі Гази. Мердок заявила, що запит Хана “був першим у своєму роді”, пов’язаний з голодуванням як воєнним злочино. Це привернуло увагу адвокатів і прокурорів до цієї проблеми. “Це показало, що МКС думає”, ‒ сказала вона.