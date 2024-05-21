Рішення вимагати ордерів на арешт прем'єра та міністра оборони Ізраїлю кине вічну ганьбу на міжнародний суд, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на запит прокурора МКС на його арешт.

“Обурливе рішення прокурора МКС Каріма Хана вимагати ордерів на арешт демократично обраних лідерів Ізраїлю є моральним образою історичного масштабу”, - заявив Нетаньягу.

Він наголосив, що це “кине вічну ганьбу на міжнародний суд”.

Раніше президент і глава МЗС Ізраїлю назвали "обурливим" рішення подати до МКС запит на арешт прем'єра і міністра оборони.

Із аналогічною заявою виступив і Джо Байден з Ентоні Блінкеним.

Передумови запиту ордеру на арешт

Ізраїль неодноразово звинувачували в порушеннях прав людей під час воєнної операції в смузі Гази, розпочатої у відповідь на атаку терористів 7 жовтня та захоплення ізраїльтян у заручники. Окрім того, Ізраїлю закидали перешкоджання доставці гуманітарної допомоги палестинцям та зумисне погіршення гуманітарної ситуації.

Ще 9 листопада керівник напрямку з прав людини в ООН Волкер Тюрк заявив, що і ХАМАС, і Ізраїль вчиняли воєнні злочини протягом минулого місяця. Верховний комісар із прав людини сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників.

Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів".

У березні в ООН повідомили, що Ізраїль, схоже, використовує голод як зброю для війни. Це теж є воєнним злочином.

20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства. Прем’єра та міністра оборони звинувачують, зокрема, у морінні голодом цивільного населення, навмисному заподіянні страждань та вбивствах, навмисних нападах на цивільне населення, винищенні (геноциді) та/або вбивстві, зокрема у контексті смертей, спричинених голодом. Терористів звинувачують у вбивствах, взятті заручників, зґвалтуванні, тортурах та інших злочинах. Однак ордер ще можуть не видати – це вирішуватиме колегія суддів. Якщо ордер видадуть, то ізраїльські очільники опиняться в компанії Путіна, якого МКС теж хоче заарештувати.