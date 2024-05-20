Польща отримала від ЄІБ €300 мільйонів на будівництво "залізного купола"

Станом на січень 2024 року в ініціативі "Європейський небесний щит" беруть участь 19 країн.

Польща отримала від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 300 млн євро кредиту на будівництво європейського “залізного купола”, зокрема, - його супутникового компонента.

Про це під час спільної пресконференції з Варшаві з головою ЄІБ Надією Кальвіно заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, передає Укрінформ.

Він зазначив, що проєкт будівництва європейського "залізного купола" розвивається, свідченням чого є підписання угоди на отримання кредиту від ЄІБ на розвиток польської супутникової програми, яку Варшава реалізовує спільно з Парижем.

"Йдеться про 300 мільйонів євро, значну суму, завдяки якій наш план побудови залізного купола над Польщею та Європою просунувся на крок вперед", - сказав Туск.

Глава польського уряду повідомив, що через декілька днів він разом з іншими європейськими прем’єрами представить проєкт будівництва.