Остін відкрив засідання "Рамштайну": "Ще більша допомога Україні вже на підході"

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що новий наступ росіян у Харківській області підтверджує важливість Контактної групи з питань оборони України, оскільки окупанти намагатимуться просунутися далі й створити буферну зону вздовж українського кордону.

Про це він сказав під час зустрічі в форматі "Рамштайн", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зустрічаємося у складний момент. Путінські загарбники розпочали черговий наступ на територію суверенної України. Наступними тижнями кремлівські війська спробують просунутися далі й спробують створити буферну зону вздовж українського кордону. Це важка і небезпечна боротьба, але захисники України проявляють надзвичайну мужність і майстерність. Вони використовують можливості, які надала ця Контактна група. Новий наступ Путіна на Харків підтверджує важливість цієї Контактної групи", - сказав Остін, відкриваючи засідання.

Він запевнив, що союзники продовжать надавати Україні підтримку, якої вона потребує, а також наголосив, що Штати, як і раніше, "сповнені рішучості зробити свій внесок".

Остін зазначив, що завдяки ухваленому в Конгресі фінансуванню, США надаватимуть суттєві пакети допомоги Україні у сфері безпеки, що "змінить ситуацію в цій боротьбі".

"І ви побачите, як тиждень за тижнем в Україну надходить постійний потік американської допомоги. Президент Байден оголосив про додатковий пакет на суму 400 мільйонів доларів на початку цього місяця, і це допоможе Україні захистити Харків та інші прифронтові райони, що зазнають нової російської загрози. Ми вже надали Україні багато з її першочергових потреб, і ще більша допомога вже на підході", - заявив глава Пентагону.

Він також наголоисв, що члени Контактної групи продовжують вживати заходів для задоволення найбільш нагальних потреб України.

"Разом вони виділили понад 95 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки від початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року", - повідомив Остін.

Окремо він зазначив, що питання протиповітряної оборони посідатимуть важливе місце в сьогоднішньому порядку денному засідання, і він "закликатиме всіх наших шановних союзників і партнерів іще раз оцінити свої можливості з надання Україні засобів ППО, яких вона так гостро потребує".

Крім того, глава Пентагону додав, що очікує сьогодні повідомлень від морської коаліції, коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони.

"Пані та панове, майбутні тижні та місяці матимуть вирішальне значення. Тому ми продовжуватимемо діяти рішуче. Виживання та успіх України мають центральне значення для безпеки України, європейської безпеки, міжнародної безпеки та американської безпеки", - заявив міністр.