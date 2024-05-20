У США підготували законопроєкт про санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за закон “про іноагентів”

Обмеження спрямовані проти депутатів керівної партії "Грузинська мрія" та правоохоронців, а також можливих російських агентів у країні. Документ мають представити вже сьогодні.

Протест проти прийняття закону про "іноагентів". Тбілісі, 14 травня 2024 року

США можуть ввести санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за просування скандального закону про “іноземних агентів”, який порівнюють з аналогічним російським законом, пише Politico.

У законопроєкті, який представлять Конгресу США, йдеться про заморожування активів чиновників та заборони на поїздки.

У проєкті йдеться, що керівна партія “Грузинська мрія” проводить політику примирення з Російською Федерацією, яка є частиною “неліберального повороту” країни. Також зазначено, що Тбілісі “відкрито атакувало США та інші західні демократичні організації, а також місцеву та міжнародну громадянські спільноти, одночасно прагнучи розширити зв'язки з Росією і Китаєм".

Член Палати представників США від республіканської партії Джо Вілсон представить законопроєкт вже сьогодні. Його умови зобов'язують американських чиновників інформувати Конгрес про “вузли” неправомірного політичного впливу, клептократію та корупцію у грузинській еліті, а також про російські та китайські розвідувальні активи, що діють у цій країні Південного Кавказу.

Законопроєкт передбачатиме санкції проти урядовців та інших осіб, які “є матеріально відповідальними за підрив або заподіяння шкоди демократії, правам людини чи безпеці в Грузії”. Він запровадив би візові заборони для політиків і сімей політиків, відповідальних за ухвалення закону.

Покарання також стосуватимуться грузинських правоохоронних органів і служб безпеки, які придушили протести проти законопроєкту. Влада застосувала до демонстрантів сльозогінний газ і водомети, побивши й затримавши активістів та опозиційних політиків.