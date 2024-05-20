У США підготували законопроєкт про санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за закон “про іноагентів”

США можуть ввести санкції проти грузинських посадовців, відповідальних за просування скандального закону про “іноземних агентів”, який порівнюють з аналогічним російським законом, пише Politico.
У законопроєкті, який представлять Конгресу США, йдеться про заморожування активів чиновників та заборони на поїздки.
У проєкті йдеться, що керівна партія “Грузинська мрія” проводить політику примирення з Російською Федерацією, яка є частиною “неліберального повороту” країни. Також зазначено, що Тбілісі “відкрито атакувало США та інші західні демократичні організації, а також місцеву та міжнародну громадянські спільноти, одночасно прагнучи розширити зв'язки з Росією і Китаєм".
Член Палати представників США від республіканської партії Джо Вілсон представить законопроєкт вже сьогодні. Його умови зобов'язують американських чиновників інформувати Конгрес про “вузли” неправомірного політичного впливу, клептократію та корупцію у грузинській еліті, а також про російські та китайські розвідувальні активи, що діють у цій країні Південного Кавказу.
Законопроєкт передбачатиме санкції проти урядовців та інших осіб, які “є матеріально відповідальними за підрив або заподіяння шкоди демократії, правам людини чи безпеці в Грузії”. Він запровадив би візові заборони для політиків і сімей політиків, відповідальних за ухвалення закону.
Покарання також стосуватимуться грузинських правоохоронних органів і служб безпеки, які придушили протести проти законопроєкту. Влада застосувала до демонстрантів сльозогінний газ і водомети, побивши й затримавши активістів та опозиційних політиків.
- 14 травня парламент Грузії ухвалив закон “про прозорість іноземного впливу” або про "іноагентів' у третьому читанні.
- Закон вимагатиме від недержавних організацій та ЗМІ реєструватися “провідниками іноземного впливу”, якщо вони отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Тим, хто вимогу не виконає, загрожує штраф.
- Критики документа, серед яких представники США та Європи, називають його аналогом російського закону про “іноагенти”, який влада використовує з репресивною метою. Євросоюз, який у грудні надав Грузії статусу країни-кандидата до європейського блоку, заявив, що ухвалення закону несумісне з цінностями ЄС і зруйнує надії країни на членство у блоці.
- Понад 30 депутатів Європарламенту закликали голову європейцської дипломатії Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу для Грузії.
- На мітингу у день прийняття закон уполіція затримала 13 осіб ‒ усім їм висунуто звинувачення в адміністративних правопорушеннях, дрібному хуліганстві та непокорі поліції. Двох протестувальників затримали за кримінальною статтею.
- 18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон, заявивши, що він є перешкодою на європейському шляху країни.