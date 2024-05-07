Євродепутати закликали Борреля призупинити статус Грузії як кандидатки в ЄС

Протести проти "закону про іноагентів" у Грузії

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу для Грузії.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

На думку депутатів, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосування сили в процесі ухвалення російського аналога закону про "іноагентів", ініційованого правлячою партією "Грузинська мрія", вийшли за рамки дозволеного.

"Така поведінка ще більше посилила напруженість і поляризацію в грузинській політиці та суспільстві", - наголошують євродепутати.

Вони вказують, що ці дії суперечать дев'яти крокам Єврокомісії і що це "більше не можна ігнорувати".

"Закликаємо вас зайняти тверду позицію і вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та правлячої партії «Грузинська мрія» суперечить зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути призупинено без її подальшого прогресу на шляху вступу", - йдеться у повідомленні.

По-друге, на думку євродепутатів, слід переглянути фінансування Європейським союзом державного бюджету та урядових програм Грузії.

По-третє, проміжну оцінку прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, мають провести без зволікань, ідеться в документі.

Депутати заявляють, що вони невпинно працювали, щоб підтримати грузинський народ і його прагнення до ЄС, і продовжують це робити, але демократичні критерії для всіх країн-кандидатів однакові, і їх потрібно дотримуватися.