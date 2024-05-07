Євродепутати закликали Борреля призупинити статус Грузії як кандидатки в ЄС

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу для Грузії.
Про це повідомляє "Эхо Кавказа".
На думку депутатів, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосування сили в процесі ухвалення російського аналога закону про "іноагентів", ініційованого правлячою партією "Грузинська мрія", вийшли за рамки дозволеного.
"Така поведінка ще більше посилила напруженість і поляризацію в грузинській політиці та суспільстві", - наголошують євродепутати.
Вони вказують, що ці дії суперечать дев'яти крокам Єврокомісії і що це "більше не можна ігнорувати".
"Закликаємо вас зайняти тверду позицію і вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та правлячої партії «Грузинська мрія» суперечить зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути призупинено без її подальшого прогресу на шляху вступу", - йдеться у повідомленні.
По-друге, на думку євродепутатів, слід переглянути фінансування Європейським союзом державного бюджету та урядових програм Грузії.
По-третє, проміжну оцінку прогресу Грузії у виконанні дев'яти кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, мають провести без зволікань, ідеться в документі.
Депутати заявляють, що вони невпинно працювали, щоб підтримати грузинський народ і його прагнення до ЄС, і продовжують це робити, але демократичні критерії для всіх країн-кандидатів однакові, і їх потрібно дотримуватися.
- 1 травня грузинський парламент схвалив закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні. Президентка країни Саломе Зурабішвілі вважає, що уряд її країни через ухвалення закону про "іноагентів" намагається догодити Москві. Вона пообіцяла ветувати документ, якщо він буде ухвалений у третьому читанні.
- У США заявили, що готові працювати разом із Грузією над скандальним законопроєктом про "іноагентів", аби він відповідав нормам ЄС.
- Водночас правляча партія "Грузинська мрія" має достатню кількість голосів для подолання президентського вето.
- На акції протесту проти закону в Тбілісі в ніч на 3 травня поліція затримала 23 особи.
- 23 грудня минулого року Грузія отримала статус кандидата на членство в ЄС.