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Малайзія хоче дарувати орангутангів найбільшим країнам-імпортерам пальмової олії

Країна хоче покращити свою репутацію зберігача біорізноманіття. Виробництво пальмової олії знищує ареал життя цих людиноподібних мавп в Азії.

Малайзія хоче дарувати орангутангів найбільшим країнам-імпортерам пальмової олії
Фото: EPA/UPG

Малайзія заявила, що планує надавати орангутангів основним країнам-імпортерам пальмової олії для покращення своєї репутації як зберігача біорізноманіття, пише Німецька хвиля.

Азійська країна є другим у світі виробником цього популярного продукту. Екологи заявляють, що виробництво пальмової олії знищує ареал існування людиноподібних мавп в Азії.

Ініціативу планують запровадити після того, як минулого року ЄС схвалив заборону на імпорт товарів, пов’язаних з вирубкою лісів, зокрема пальмової олії. У Малайзії вважають, що заборону ввели для захисту власного ринку олійних культур.

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Міністр у справах сировини Малайзії Джохарі Абдул Гані заявив, що план передбачатиме дарування орангутангів торговельним партнерам, таким як ЄС, Індія та Китай, які імпортують велику кількість пальмової олії для використання у різноманітній продукції ‒ від їжі до косметики.

“Це доведе світовій спільноті, що Малайзія віддана збереженню біорізноманіття”, ‒ написав міністр на соцплатформі X.

Міністр порівняв цей план із китайською “дипломатією панд”, у рамках якої китайський уряд уже давно відправляє великих панд в інші країни ‒ як дипломатичний інструмент. Зараз Пекін позичає панд тільки іноземним зоопаркам, які зазвичай повинні повернути потомство тварин протягом кількох років після їхнього народження.

Як пов’язані пальмова олія та орангутанги 

Пальмова олія використовується у виробництві широкого діапазону продуктів: харчових, як от піца, і косметичних ‒ губної помади, мила та шампунів.

Однак, за даними природоохоронної організації WWF, її виробництво на великих плантаціях сприяє втраті ареалу існування орангутангів у Малайзії та Індонезії, яка є основним експортером олії. Це призвело до того, що орангутанги опинилися під загрозою зникнення. У 2012 році на малайзійській частині острова Борнео популяція тварин становила менше 105 тисяч особин.

Всесвітній фонд природи попереджає ‒ якщо не вжити заходів для захисту, до 2025 року їхня кількість зменшиться до 47 тисяч.

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