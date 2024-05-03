В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
В Україні з'явиться перша військова братська могила загиблих у російсько-українській війні
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
Зеленський оголосив дату і місце проведення першого Саміту миру
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
Ворог уночі атакував Одесу балістичними ракетами і влучив у "Нову пошту", 14 поранених (оновлено)
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
МВФ: Росія прямує до "дефолтного" рівня частки у світовому ВВП
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
Україна вимагає від МОК відреагувати на порушення під час шосейної велогонки Vicenza Bionde-2024
ГоловнаСвіт

Хунта у М’янмі заборонила чоловікам виїжджати за кордон на роботу

Обмеження ввели через посилення опозиції, яка бореться проти військових у громадянській війні.

Хунта у М’янмі заборонила чоловікам виїжджати за кордон на роботу
Люди стоять у черзі за візами до посольства Таїланду в Янгоні
Фото: EPA/UPG

Військовий уряд М'янми більше не дозволить чоловікам призовного віку виїжджати за межі країни на роботу, пише BBC.

В азійських країнах існує велика діаспора з М'янми і раніше місцевим жителям дозволяли працювати за кордоном. Люди виїжджали, зокрема, у Таїланд, Малайзію, Сінгапур, Південну Корею, а також Об’єднані Арабські Емірати.

Військові ввели обмеження через посилення повстанців, які змагаються за автономію у різних частинах країни.

Хунта схвалила наказ про призов у лютому. З того часу майже 100 тисяч чоловіків подали документи на отримання дозволу на роботу. Зараз у М’янмі підлягають призову чоловіки віком від 18 до 35 років і жінки від 18 до 27 років.

Підписуйтесь на наш Google News

BBC зазначає, що десятки тисяч молодих людей з М’янми залишили країну після лютневого указу, багато з яких шукали допомоги в прикордонному з Таїландом місті Мае Сот. Більшість прибулих втікали від військової служби.

Тайський солдат патрулює на кордоні з М’янмою у районі міста Мае Сот
Фото: EPA/UPG
Тайський солдат патрулює на кордоні з М’янмою у районі міста Мае Сот

  • Після того, як у 2021 році військові повалили демократично обраний уряд Аун Сан Су Чжі унаслідок державного перевороту, хунта зіткнулася з повстанням низки груп, яке переросло в повномасштабну громадянську війну.
  • За даними ООН, внаслідок війни наразі загинули тисячі людей і вимушено залишили свої домівки щонайменше 2,6 мільйона людей.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies