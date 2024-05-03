Хунта у М’янмі заборонила чоловікам виїжджати за кордон на роботу

Обмеження ввели через посилення опозиції, яка бореться проти військових у громадянській війні.

Люди стоять у черзі за візами до посольства Таїланду в Янгоні

Військовий уряд М'янми більше не дозволить чоловікам призовного віку виїжджати за межі країни на роботу, пише BBC.

В азійських країнах існує велика діаспора з М'янми і раніше місцевим жителям дозволяли працювати за кордоном. Люди виїжджали, зокрема, у Таїланд, Малайзію, Сінгапур, Південну Корею, а також Об’єднані Арабські Емірати.

Військові ввели обмеження через посилення повстанців, які змагаються за автономію у різних частинах країни.

Хунта схвалила наказ про призов у лютому. З того часу майже 100 тисяч чоловіків подали документи на отримання дозволу на роботу. Зараз у М’янмі підлягають призову чоловіки віком від 18 до 35 років і жінки від 18 до 27 років.

BBC зазначає, що десятки тисяч молодих людей з М’янми залишили країну після лютневого указу, багато з яких шукали допомоги в прикордонному з Таїландом місті Мае Сот. Більшість прибулих втікали від військової служби.

Фото: EPA/UPG Тайський солдат патрулює на кордоні з М’янмою у районі міста Мае Сот