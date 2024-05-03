Хунта у М’янмі заборонила чоловікам виїжджати за кордон на роботу

Військовий уряд М'янми більше не дозволить чоловікам призовного віку виїжджати за межі країни на роботу, пише BBC.
В азійських країнах існує велика діаспора з М'янми і раніше місцевим жителям дозволяли працювати за кордоном. Люди виїжджали, зокрема, у Таїланд, Малайзію, Сінгапур, Південну Корею, а також Об’єднані Арабські Емірати.
Військові ввели обмеження через посилення повстанців, які змагаються за автономію у різних частинах країни.
Хунта схвалила наказ про призов у лютому. З того часу майже 100 тисяч чоловіків подали документи на отримання дозволу на роботу. Зараз у М’янмі підлягають призову чоловіки віком від 18 до 35 років і жінки від 18 до 27 років.
BBC зазначає, що десятки тисяч молодих людей з М’янми залишили країну після лютневого указу, багато з яких шукали допомоги в прикордонному з Таїландом місті Мае Сот. Більшість прибулих втікали від військової служби.
- Після того, як у 2021 році військові повалили демократично обраний уряд Аун Сан Су Чжі унаслідок державного перевороту, хунта зіткнулася з повстанням низки груп, яке переросло в повномасштабну громадянську війну.
- За даними ООН, внаслідок війни наразі загинули тисячі людей і вимушено залишили свої домівки щонайменше 2,6 мільйона людей.