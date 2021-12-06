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У М’янмі засудили до 4 років ув’язнення скинуту лідерку Аун Сан Су Чжі

Це тільки перший вирок, загалом їй загрожує до 100 років позбавлення волі. 

У М’янмі засудили до 4 років ув’язнення скинуту лідерку Аун Сан Су Чжі
Фотография задержанного лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи во время акции протеста против государственного переворота в Мьянме возле п
Фото: EPA/UPG

У М’янмі засудили до 4 років ув’язнення скинуту лідерку країни, нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі.

Як повідомляє Reuters, нова влада визнала її винною в підбурюванні та порушенні санітарних обмежень в умовах пандемії коронавірусу.

Такий же термін отримав колишній президент М'янми Він М'їн, якого так само усунули від влади під час військового путчу 1 лютого 2021 року. Він є одним з найближчих союзників Аун Сан Су Чжі, яка керувала країною, хоча не змогла обійняти посаду президента через британське громадянство її дітей.

Це перший вирок проти 76-річної Аун Сан Су Чжі після захоплення влади у М'янмі військовою хунтою. Їй висунуто ще кілька звинувачень, загальний термін позбавлення волі за ними може сягнути понад 100 років.

Судовий процес відбувався в закритому режимі, правозахисники вважають справу сфальсифікованою.

У М'янмі до 2011 року влада була у руках військових. У 2015 році на парламентських виборах партія "Національна ліга за демократію" здобула більшість голосів в обох палатах парламенту, отримавши право призначити уряд та президента. Аун Сан Су Чжі, яка провела понад 15 років під домашнім арештом за свою продемократичну діяльність, у квітні 2016 року після виборів обійняла посаду державного радника М'янми.

На початку 2021 року в М'янмі відбувся державний переворот, внаслідок якого влада знову повернулась до військових. Аун Сан Су Чжі та більшість лідерів "Національної ліги за демократії" після путчу затримали.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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