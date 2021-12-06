У М’янмі засудили до 4 років ув’язнення скинуту лідерку Аун Сан Су Чжі

Це тільки перший вирок, загалом їй загрожує до 100 років позбавлення волі.

У М’янмі засудили до 4 років ув’язнення скинуту лідерку країни, нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі.

Як повідомляє Reuters, нова влада визнала її винною в підбурюванні та порушенні санітарних обмежень в умовах пандемії коронавірусу.

Такий же термін отримав колишній президент М'янми Він М'їн, якого так само усунули від влади під час військового путчу 1 лютого 2021 року. Він є одним з найближчих союзників Аун Сан Су Чжі, яка керувала країною, хоча не змогла обійняти посаду президента через британське громадянство її дітей.

Це перший вирок проти 76-річної Аун Сан Су Чжі після захоплення влади у М'янмі військовою хунтою. Їй висунуто ще кілька звинувачень, загальний термін позбавлення волі за ними може сягнути понад 100 років.

Судовий процес відбувався в закритому режимі, правозахисники вважають справу сфальсифікованою.

У М'янмі до 2011 року влада була у руках військових. У 2015 році на парламентських виборах партія "Національна ліга за демократію" здобула більшість голосів в обох палатах парламенту, отримавши право призначити уряд та президента. Аун Сан Су Чжі, яка провела понад 15 років під домашнім арештом за свою продемократичну діяльність, у квітні 2016 року після виборів обійняла посаду державного радника М'янми.

На початку 2021 року в М'янмі відбувся державний переворот, внаслідок якого влада знову повернулась до військових. Аун Сан Су Чжі та більшість лідерів "Національної ліги за демократії" після путчу затримали.