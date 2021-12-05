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Помер колишній сенатор-республіканець і екскандидат у президенти США Боб Доул

Доул балотувався в президенти у 1996 році, але програв Біллу Клінтону. 

Помер колишній сенатор-республіканець і екскандидат у президенти США Боб Доул
Боб Доул
Фото: RTE

У Канзасі у віці 98 років помер колишній сенатор-республіканець, екскандидат у президенти США Боб Доул. 

Про смерть повідомили у фундації його дружини Елізабет Доул, пише The Insider.

"З важкістю в серці ми повідомляємо, що сенатор Роберт Джозеф Доул помер цього ранку уві сні. Він служив Сполученим Штатам Америки протягом 79 років", – йдеться в заяві. 

У лютому 2021 у Доула виявили онкологію. 

На смерть екссенатора відреагував президент Джо Байден. Він висловив співчуття в дописі у Twitter та назвав його людиною, якою захоплювалися американці.

"Він мав безпомилкові відчуття чесності і гідності. Нехай благословить його Господь, і нехай наша нація завжди спиратиметься на його спадок порядності, гідності, хорошого почуття гумору та патріотизму назавжди", – зазначив він. 

Доул брав участь у Другій світовій війні. Отримав важке поранення в бою в Італії, після чого три роки провів у лікарнях.  У 1985-1996 був лідером Республіканської партії у Сенаті, пише "Радіо Свобода"

Висувався у віцепрезиденти (1976) та президенти (1996). 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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