Помер колишній сенатор-республіканець і екскандидат у президенти США Боб Доул

Доул балотувався в президенти у 1996 році, але програв Біллу Клінтону.

У Канзасі у віці 98 років помер колишній сенатор-республіканець, екскандидат у президенти США Боб Доул.

Про смерть повідомили у фундації його дружини Елізабет Доул, пише The Insider.

"З важкістю в серці ми повідомляємо, що сенатор Роберт Джозеф Доул помер цього ранку уві сні. Він служив Сполученим Штатам Америки протягом 79 років", – йдеться в заяві.

У лютому 2021 у Доула виявили онкологію.

На смерть екссенатора відреагував президент Джо Байден. Він висловив співчуття в дописі у Twitter та назвав його людиною, якою захоплювалися американці.

"Він мав безпомилкові відчуття чесності і гідності. Нехай благословить його Господь, і нехай наша нація завжди спиратиметься на його спадок порядності, гідності, хорошого почуття гумору та патріотизму назавжди", – зазначив він.

Bob Dole was a man to be admired by Americans. He had an unerring sense of integrity and honor. May God bless him, and may our nation draw upon his legacy of decency, dignity, good humor, and patriotism for all time. — President Biden (@POTUS) December 5, 2021

Доул брав участь у Другій світовій війні. Отримав важке поранення в бою в Італії, після чого три роки провів у лікарнях. У 1985-1996 був лідером Республіканської партії у Сенаті, пише "Радіо Свобода".

Висувався у віцепрезиденти (1976) та президенти (1996).