Понад 60% опитаних поляків підтримують надання Україні військової допомоги НАТО в разі агресії Росії

61,9% опитаних громадян Польщі підтримують надання військової допомоги НАТО Україні в разі російської агресії. Про це свідчать дані опитування SW Research для видання Rzeczpospolita.

13% респондентів на питання "Чи НАТО має надавати військову допомогу Україні у разі агресії Росії?" відповіли негативно.

25,1% респондентиів не мають думки з цього приводу.

Опитування проводилося дослідницьким агентством SW Research на замовлення видання Rzeczpospolita 30 листопада – 1 грудня 2021 р.

Аналізом була охоплена група з 800 користувачів Інтернету віком від 18 років. Вибірка була відібрана випадково. Структура вибірки була відкоригована за допомогою аналітичної ваги, щоб вона відповідала структурі поляків старше 18 років за ключовими характеристиками, пов’язаними з предметом дослідження.

Нагадаємо, на тлі стягування Росією нових військ до українських кордонів Польща неодноразово виступала з офіційною підтримкою України. Зокрема, президент Анджей Дуда долучився до спільної заяви українського і литовського президентів щодо посилення санкцій проти Росії.