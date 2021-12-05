У зоні ООС не стріляли з початку суботи

У зоні проведення Операції Обʼєднаних сил за 5 грудня станом на 17 годину зберігалися тиша.

Ворожі окупаційні війська не виявляють вогневої активності з опівночі суботи, 4 грудня. Підрозділи ООС готові до стримування агресії, йдеться у повідомленні штабу Операції в Facebook.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними німецького видання Bild, Російська Федерація розглядає план захопити дві третини території України разом із столицею Києвом.

Американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.

Водночас рейтингове агентство Fitch у своєму базовому прогнозі не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну. А інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною, на думку агентства, "збільшує геополітичні та санкційні ризики".

За даними Міністерства оборони України, Росія буде найбільш готовою до нового вторгнення наприкінці січня. Це один зі сценаріїв, однак він не є обовʼязковим. Україна і держави-партнери розробляють жорсткий санкційний механізм, який буде застосовано проти РФ у разі ескалації.