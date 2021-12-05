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У Львові патрульні розігнали нічну вечірку на заводі

На вечірці без ліцензії продавали алкоголь.

У Львові вночі 5 грудня патрульні припинили гучну вечірку з незаконним продажем алкоголю на одному із заводів.

Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

“Сьогодні, близько 2-ї години ночі патрульні отримали виклик на вулицю Заводську, де зі слів заявників відбувається порушення тиші на одному із заводів”, – йдеться у повідомленні.

Патрульні виявили на місці події вечірку з великою кількістю людей. Вони встановили організатора — це 35-річний львів'янин. Також, поліцейські побачили, що там продають алкоголь, а ліцензії на це нема.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Порушення припинили, а на організатора оформили адмінматеріали за порушення вимог карантину та порушення тиші.

“Алкоголь, в кількості 116 пляшок, вилучили. Дільничний оформив матеріали за ведення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону”, – додали патрульні.

Видання zaxid.net пише, що вечірка відбувалася на вул. Заводській, 31, де розташований Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури (РЕМА).

Фото: facebook.com/lvivpolice
Фото: facebook.com/lvivpolice

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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