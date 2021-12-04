З ранку суботу у зоні бойових дій на Донбасі – тиша

Від початку суботи, 4 грудня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п'ятниці, 3 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння.

В районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Американська газета Washington Post з посиланням на розвідку США написала, що Росія планує вторгнення в Україну у 2022 році за участі 175 тисяч військових. За інформацією урядовця з адміністрації президента Джо Байдена, половина з них перебуває вже біля кордону з Україною.