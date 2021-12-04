Помер директор львівського Будинку вчених, який закрили через вечірку блогерів
Помер директор львівського Будинку вчених, який закрили через вечірку блогерів
"Белавіа" через санкції втратила половину літаків
"Белавіа" через санкції втратила половину літаків
Ляшко: дев'ять регіонів України можуть вийти з "червоної зони" наступного тижня
Ляшко: дев'ять регіонів України можуть вийти з "червоної зони" наступного тижня
Помер композитор і співак Мар’ян Гаденко
Помер композитор і співак Мар’ян Гаденко
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Секретар РНБО закликав у стислі терміни сформувати сили територіальної оборони ЗСУ
Секретар РНБО закликав у стислі терміни сформувати сили територіальної оборони ЗСУ
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
Росія почала новий етап бойової підготовки в ОРДЛО, – ГУР Міноборони
Росія почала новий етап бойової підготовки в ОРДЛО, – ГУР Міноборони
ГоловнаСуспільствоПодії

Про підозру повідомили хакеру, який збув персональні дані півмільйона клієнтів комерційних установ

Облікові записи, які використовувались для злочинної діяльності, заблоковано.

Про підозру повідомили хакеру, який збув персональні дані півмільйона клієнтів комерційних установ
Фото: gp.gov.ua

Мешканцю Київської області, який збував на спеціалізованих хакерських форумах за 300-400 доларів персональні дані громадян особі, повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Бази даних налічували інформацію стосовно півмільйона осіб-клієнтів комерційних установ України. Зокрема це відомості щодо дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серій та номерів паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (ст. 361-2 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Наразі бази персональних даних вилучено з незаконного обігу. Облікові записи, які використовувались для злочинної діяльності, заблоковано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління Нацполіції України.

Нагадаємо, у листопаді Кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії", яким виявився 15-річний хлопець з Миколаєва. Залежно від функціоналу підробки юний хакер продавав її за ціною від 250 до 650 гривень.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також