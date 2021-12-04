Облікові записи, які використовувались для злочинної діяльності, заблоковано.

Мешканцю Київської області, який збував на спеціалізованих хакерських форумах за 300-400 доларів персональні дані громадян особі, повідомили про підозру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Бази даних налічували інформацію стосовно півмільйона осіб-клієнтів комерційних установ України. Зокрема це відомості щодо дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серій та номерів паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (ст. 361-2 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Наразі бази персональних даних вилучено з незаконного обігу. Облікові записи, які використовувались для злочинної діяльності, заблоковано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління Нацполіції України.

Нагадаємо, у листопаді Кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії", яким виявився 15-річний хлопець з Миколаєва. Залежно від функціоналу підробки юний хакер продавав її за ціною від 250 до 650 гривень.