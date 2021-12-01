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За листопад СБУ заблокувала 53 кібератаки на органи державної влади

Було майже 32 000 потенційні кіберінциденти. 

За листопад 2021 року Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ нейтралізував 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.

Загалом було перевірено понад 31 000 критичну подію інформаційної безпеки, повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: СБУ

Основними типами виявлених хакерських атак були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на вебдодатки (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware)

Нагадаємо, що у вересні на органи державної влади України також здійснили 53 хакерські атаки. Загалом було 33 000 кіберінциденти. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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