Корабль вивів на орбіту важкий ракета-носій Falcon 9 зі стартового майданчика 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Американська компанія SpaceX і Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) провели запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon Endurance до Міжнародної космічної станції.

Трансляція події доступна на YouTube-каналі NASA.

Корабль вивів на орбіту важкий ракета-носій Falcon 9 зі стартового майданчика 39А на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

До складу екіпажу корабля входять астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн і Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

Вони проведуть на МКС близько шести місяців.

Оновлено. На сайті NASA повідомили про успішний запуск корабля. Астронавти прямують до МКС.

Раніше політ неодноразово відкладався: спочатку запуск планувався на 30 та 31 жовтня, потім на 6 та 7 листопада, та 8 листопада. Причиною стали несприятливі погодні умови.