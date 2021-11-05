Alphabet створила компанію, яка шукатиме формули ліків за допомогою штучного інтелекту

Компанія може не розробляти власні ліки, а продавати свої моделі.

Alphabet - материнської компанії Google - створила компанію для пошуку формули ліків за допомогою штучного інтелекту.

Isomorphic Laboratories спиратиметься на розробки іншої дочірньої компанії Alphabet - DeepMind. Йдеться зокрема про представлену торік AI-систему AlphaFold2 для передбачення структури білків.

Генеральний директор DeepMind Деміс Хассабіс також буде генеральним директором Isomorphic, але дві компанії залишаться відокремленими і періодично співпрацюватимуть, пише The Verge.

Хассабіс заявив, що Isomorphic спробує побудувати моделі, які зможуть передбачити взаємодію ліків з організмом. Компанія може не розробляти власні ліки, а натомість продавати свої моделі. Робота Isomorphic Laboratories буде зосереджена на розвитку партнерства з фармацевтичними компаніями.

У 2020 році AlphaFold2 змогла точно передбачити тривимірну структуру білка за амінокислотною послідовністю. Проблема фолдингу (або згортання) білків була визнана дослідниками в галузі біології та медицини всього світу як одна з найбільших у сучасній науці, а над її розв’язанням працювали близько півстоліття.

Передбачається, що штучний інтелект зробить процес не тільки швидшим, а й набагато точнішим за методи, які потребують роки експериментальної роботи.