Топ-10 найдорожчих телефонів у світі

LB.ua проаналізував ринок і склав для вас топ-10 найдорожчих телефонів на 2021 рік, які більше схожі на прикраси.

Якщо ви вважаєте, що тисяча доларів за новий iPhone - це дуже дорого, то ціна на ці смартфони шокує вас ще більше. У світі існують моделі телефонів, вартість яких легко перевищує мільйон доларів.

10. Vertu Signature Cobra (310 тисяч доларів, або 8,5 мільйонів гривень)

Фото: luxpursuits.com Vertu Signature Cobra

Телефони Vertu відрізняються від звичних для нас смартфонів. У них немає сенсорного екрана, багатопіксельної камери та виходу в інтернет. Їхнє призначення - просто дзвонити.

Компанія Vertu має репутацію виробника одних із кращих розкішних телефонів у світі, і їхня фірмова Cobra Edition не виняток. Телефони цієї моделі - справжній ексклюзив. Їх усього вісім у світі.

Cobra Edition виготовлена французькою ювелірною компанією Boucheron Vertu та зібрана у Великобританії. Телефон покрито золотом та унікальним декором. Його обвиває кобра з чистого золота, інкрустована чотирма сотнями рубінів і двома смарагдами.

9. GoldVish Revolution (488 тисяч доларів, або 13 мільйонів гривень)

Фото: ligori-online.nl GoldVish Revolution

Шведська компанія GoldVish, яка спеціалізується на телефонах преміумкласу, створила трохи незвичний за формою телефон.

Усього виготовлено 32 одиниці моделей GoldVish Revolution, кожна з яких коштує 13 мільйонів гривень.

Корпус телефона виготовлено з білого та рожевого золота, шкіри, діамантів і сапфірового скла. У нього вмонтовано дорогий знімний швейцарський годинник.

8. GoldVish Le Million (мільйон доларів, або 27 мільйонів гривень)

Фото: youandi.com goldvish le million

На восьмому місці в нас знову шведи з GoldVish. І це перший телефон, що перетнув цінову позначку в мільйон доларів.

Візуально телефон схожий на східний кинджал. Коли Le Million вийшов у 2012 році, то потрапив до Книги рекордів Гіннеса як ексклюзивний і найдорожчий телефон в історії.

Він зроблений з 18-каратного білого золота і прикрашений 120-каратними діамантами марки ВВС-1, а його дисплей прикрито сапфіровим склом. Частини телефона можуть зніматись.

Отримати один з них буде непросто, оскільки GoldVish випустила тільки три телефони в рамках обмеженої серії.

7. Gresso Luxor Las Vegas (мільйон доларів, або 27 мільйонів гривень)

Фото: blog.f.ua Gresso Luxor Las Vegas

На сьомому місці розкіш нічного Лас-Вегаса від Gresso - відомого дизайнера аксесуарів. Вартість мобілки - всього мільйон доларів.

Модель виготовлена обмеженим тиражем. У світі є лише три екземпляри, і кожен має унікальний номер.

Традиційно для нашої підбірки корпус телефона зроблений з золота та інкрустований чорними діамантами по 45 каратів. Задня панель телефона зроблена з 200-літнього африканського дерева, а кожна кнопка припасована вручну й інкрустована 32-каратними сапфірами.

6. Diamond Crypto (1,3 мільйона доларів, або 35 мільйонів гривень)

Фото: naijmobile.com Diamond Crypto

Diamond Crypto можна легко назвати криптосмартфоном. На момент випуску моделі у 2007 році це був найдорожчий смартфон у світі.

Телефон розроблений австрійським ювеліром Пітером Алоїссоном для російської компанії “Анкорт”.

Корпус гаджета виконано зі злитка платини, а кнопку “home” - з рожевого золота. Корпус інкрустовано 15 діамантами, десять з яких - рідкісні блакитні діаманти.

Крім коштовного корпуса, пристрій має унікальну операційну систему з найбільш захищеними кодами шифрування для збереження повної конфіденційності розмов і повідомлень.

5. iPhone 3G Kings (2,5 мільйони доларів, або 67,5 мільйонів гривень)

Фото: alux.com Iphone 3g kings button

П'ятірку відкриває перший і не останній у нашій рубриці унікальний пристрій компанії Apple.

Цей телефон теж був розроблений австрійським дизайнером Петером Аліссоном і виготовлений з 18-каратного жовтого, білого і рожевого золота. Смужка навколо екрану покрита 138-ма діамантами.

У цьому iPhone замість традиційної кнопки “Home” красується шестикаратний діамант.

4. Goldstriker iPhone 3GS Supreme (3,2 мільйона доларів або 86,5 мільйона гривень)

Фото: stuarthughes.com Goldstriker Iphone 3gs Supreme

Goldstriker 3GS Supreme за функціоналом такий самий, як і iPhone 3G Kings чи будь-який iPhone 3G, але у ньому більше карат золота. Усього корпус зроблений з 271 граму 20-ти каратного золота.

Цей iPhone містить сто тридцять шість діамантів, а логотип Apple на задній панелі телефону усипаний 53 діамантами.

Замість кнопки “додому” тут теж діамант, але важить він 7,1 карат.

Телефон продається разом з коробочкою з граніту, прикрашену шкірою та кашмірським золотом.

3. Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition (8 мільйонів доларів або 216 мільйонів гривень)

Фото: stuarthughes.com Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition

iPhone 4 Diamond Rose Edition має лише 32 гігабайти пам’яті, але коштує як нова школа у “Великому будівництві”. У світі їх зробили лише два екземпляри для анонімних клієнтів.

Телефон виготовлений із цільного рожевого золота і включає в себе п’ятсот 100-каратних діамантів, а логотип Apple прикрашений п’ятдесятьма трьома діамантами.

Як і два попередніх телефони в нашому списку, кнопка “Додому” зроблена з цільного рожевого діаманта в 7,4 карата.

2. iPhone 5 Black Diamond (15 мільйонів доларів або 405 мільйонів гривень)

Фото: stuarthughes.com iPhone 5 Black Diamond

Останнє творіння ліверпульського ювеліра Стюарта Хьюза, який робив коштовні iPhone.

Корпус смартфона виготовлений з 24-каратного золота вагою 135 грам, екран покритий сапфіровим склом, а кнопку “Home” тут замінює 26-каратний чорний алмаз. Вартість лише алмазу дорівнює дев'яти мільйонам доларів.

На обробку корпусу було використано 600 білих діамантів, для прикраси логотипу Apple - ще 53 діаманта.

Характеристики моделі нічим не відрізняються від звичайного новинки такі ж, як звичайних моделей iPhone 5. Це 64 гігабайти пам'яті камера у вісім мегапікселі та двоядерний процесор.

1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond (48,5 мільйона доларів або 1,3 мільярда гривень)

Фото: http://techno.bigmir.net/ Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

Найдорожчий телефон у світі це Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Його вартість можна порівняти з річним бюджетом невеликого міста в Україні.

Falcon Supernova – був представлений у 2004 році та робиться ексклюзивно під замовлення. Він повністю покритий 24-каратним золотом і прикрашений одним потужним рожевим діамантом на задній панелі.

Також також телефон покритий платиною і оснащений технологією запобігання взлому.

Смартфон спеціально розробляли для дружини найбагатшої на той час людини Азії, індійського бізнесмена Ніти Амбані.