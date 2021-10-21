Топ-10 найдорожчих телефонів у світі

10. Vertu Signature Cobra (310 тисяч доларів, або 8,5 мільйонів гривень)
Телефони Vertu відрізняються від звичних для нас смартфонів. У них немає сенсорного екрана, багатопіксельної камери та виходу в інтернет. Їхнє призначення - просто дзвонити.
Компанія Vertu має репутацію виробника одних із кращих розкішних телефонів у світі, і їхня фірмова Cobra Edition не виняток. Телефони цієї моделі - справжній ексклюзив. Їх усього вісім у світі.
Cobra Edition виготовлена французькою ювелірною компанією Boucheron Vertu та зібрана у Великобританії. Телефон покрито золотом та унікальним декором. Його обвиває кобра з чистого золота, інкрустована чотирма сотнями рубінів і двома смарагдами.
9. GoldVish Revolution (488 тисяч доларів, або 13 мільйонів гривень)
Шведська компанія GoldVish, яка спеціалізується на телефонах преміумкласу, створила трохи незвичний за формою телефон.
Усього виготовлено 32 одиниці моделей GoldVish Revolution, кожна з яких коштує 13 мільйонів гривень.
Корпус телефона виготовлено з білого та рожевого золота, шкіри, діамантів і сапфірового скла. У нього вмонтовано дорогий знімний швейцарський годинник.
8. GoldVish Le Million (мільйон доларів, або 27 мільйонів гривень)
На восьмому місці в нас знову шведи з GoldVish. І це перший телефон, що перетнув цінову позначку в мільйон доларів.
Візуально телефон схожий на східний кинджал. Коли Le Million вийшов у 2012 році, то потрапив до Книги рекордів Гіннеса як ексклюзивний і найдорожчий телефон в історії.
Він зроблений з 18-каратного білого золота і прикрашений 120-каратними діамантами марки ВВС-1, а його дисплей прикрито сапфіровим склом. Частини телефона можуть зніматись.
Отримати один з них буде непросто, оскільки GoldVish випустила тільки три телефони в рамках обмеженої серії.
7. Gresso Luxor Las Vegas (мільйон доларів, або 27 мільйонів гривень)
На сьомому місці розкіш нічного Лас-Вегаса від Gresso - відомого дизайнера аксесуарів. Вартість мобілки - всього мільйон доларів.
Модель виготовлена обмеженим тиражем. У світі є лише три екземпляри, і кожен має унікальний номер.
Традиційно для нашої підбірки корпус телефона зроблений з золота та інкрустований чорними діамантами по 45 каратів. Задня панель телефона зроблена з 200-літнього африканського дерева, а кожна кнопка припасована вручну й інкрустована 32-каратними сапфірами.
6. Diamond Crypto (1,3 мільйона доларів, або 35 мільйонів гривень)
Diamond Crypto можна легко назвати криптосмартфоном. На момент випуску моделі у 2007 році це був найдорожчий смартфон у світі.
Телефон розроблений австрійським ювеліром Пітером Алоїссоном для російської компанії “Анкорт”.
Корпус гаджета виконано зі злитка платини, а кнопку “home” - з рожевого золота. Корпус інкрустовано 15 діамантами, десять з яких - рідкісні блакитні діаманти.
Крім коштовного корпуса, пристрій має унікальну операційну систему з найбільш захищеними кодами шифрування для збереження повної конфіденційності розмов і повідомлень.
5. iPhone 3G Kings (2,5 мільйони доларів, або 67,5 мільйонів гривень)
П'ятірку відкриває перший і не останній у нашій рубриці унікальний пристрій компанії Apple.
Цей телефон теж був розроблений австрійським дизайнером Петером Аліссоном і виготовлений з 18-каратного жовтого, білого і рожевого золота. Смужка навколо екрану покрита 138-ма діамантами.
У цьому iPhone замість традиційної кнопки “Home” красується шестикаратний діамант.
4. Goldstriker iPhone 3GS Supreme (3,2 мільйона доларів або 86,5 мільйона гривень)
Goldstriker 3GS Supreme за функціоналом такий самий, як і iPhone 3G Kings чи будь-який iPhone 3G, але у ньому більше карат золота. Усього корпус зроблений з 271 граму 20-ти каратного золота.
Цей iPhone містить сто тридцять шість діамантів, а логотип Apple на задній панелі телефону усипаний 53 діамантами.
Замість кнопки “додому” тут теж діамант, але важить він 7,1 карат.
Телефон продається разом з коробочкою з граніту, прикрашену шкірою та кашмірським золотом.
3. Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition (8 мільйонів доларів або 216 мільйонів гривень)
iPhone 4 Diamond Rose Edition має лише 32 гігабайти пам’яті, але коштує як нова школа у “Великому будівництві”. У світі їх зробили лише два екземпляри для анонімних клієнтів.
Телефон виготовлений із цільного рожевого золота і включає в себе п’ятсот 100-каратних діамантів, а логотип Apple прикрашений п’ятдесятьма трьома діамантами.
Як і два попередніх телефони в нашому списку, кнопка “Додому” зроблена з цільного рожевого діаманта в 7,4 карата.
2. iPhone 5 Black Diamond (15 мільйонів доларів або 405 мільйонів гривень)
Останнє творіння ліверпульського ювеліра Стюарта Хьюза, який робив коштовні iPhone.
Корпус смартфона виготовлений з 24-каратного золота вагою 135 грам, екран покритий сапфіровим склом, а кнопку “Home” тут замінює 26-каратний чорний алмаз. Вартість лише алмазу дорівнює дев'яти мільйонам доларів.
На обробку корпусу було використано 600 білих діамантів, для прикраси логотипу Apple - ще 53 діаманта.
Характеристики моделі нічим не відрізняються від звичайного новинки такі ж, як звичайних моделей iPhone 5. Це 64 гігабайти пам'яті камера у вісім мегапікселі та двоядерний процесор.
1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond (48,5 мільйона доларів або 1,3 мільярда гривень)
Найдорожчий телефон у світі це Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Його вартість можна порівняти з річним бюджетом невеликого міста в Україні.
Falcon Supernova – був представлений у 2004 році та робиться ексклюзивно під замовлення. Він повністю покритий 24-каратним золотом і прикрашений одним потужним рожевим діамантом на задній панелі.
Також також телефон покритий платиною і оснащений технологією запобігання взлому.
Смартфон спеціально розробляли для дружини найбагатшої на той час людини Азії, індійського бізнесмена Ніти Амбані.