Новинка iPhone 13: технічні параметри і функціональність смартфона

Незважаючи на постійні оновлення техніки від Apple, багато гаджетів залишаються за зовнішнім виглядом такими ж, як і попередні покоління. Тільки справжні фанати розбираються в різноманітності і можуть за лічені хвилини відрізнити наступне покоління від попереднього. З новинкою Apple iPhone 13 практично так і сталося, незважаючи на чималу кількість оновлень.

У цьому випадку виробник пропонує покращений акумулятор, дві камери, новий процесор і ще багато цікавого. Новинка iphone 13 сподобається професіоналам, які спеціалізуються на певній справі. Навіть фотографи можуть використовувати гаджет, який завжди під рукою, для створення якісних і незвичайних фотографій.

Технічні характеристики

Оновлення торкнулися великої кількості характеристик:

1. Процесор . Встановлено «камінь» A15 Bionic на 6 ядер, але його функціонал доповнено системою Neural Engine;

2. Дисплей . Передбачено екран Super Retina XDR, здатний підтримати 2532x1170 пікселів;

3. Програмне виконання . Встановлюється останнє покоління операційної системи iOS, де є великий функціонал для спілкування, кілька оновлень навігації, а також нова технологія для покращення та ефективної роботи додатків;

4. Камера . Встановлено дві камери і кожна по 12 Мп. Є ще й кілька цікавих характеристик з функціоналом, а спалах True Tone.

Пам'ять на 128, 256 і 512 ГБ, відповідно від даного показника буде змінюватися вартість телефону.

Особливості процесора A15 Bionic

Абсолютно нова розробка, що забезпечує зйомку в дозволі 4K і зі стандартом Dolby Vision. Це гарантує плавність рухів і високу якість відображення інформації. Обробка графіки на 30% швидше, ніж у більшості інших нових смартфонів. Якщо порівнювати загальні показники продуктивності, то конкуренти взагалі відсутні.

Ще один плюс процесору і телефону iPhone 13 в цілому – це економія заряду. Енергоефективність гарантує економію заряду, але при цьому гарантується запуск як найпростіших, так і самих ресурсних програм з великими потребами.

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